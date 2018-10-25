حيفا:, مصرع, شاب, اثر, دهسه, تحت, عجلات, القطار, بالقرب, من, شاطئ, هتماريم,

في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي بعد منتصف ليل الاربعاء تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ عن حادث طرق وقع قرب شاطئ هتماريم في حيفا، حيث أصاب القطار أثناء سفره شخص ما زال مجهول الهوية، مما أدى الى إصابته بإصابات حرجه، فتوفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.

قوات من الشرطة متواجدة في المكان لفحص ملابسات الحادث.