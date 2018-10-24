طمرة:, اصابة, شاب, بجراح, متوسطة, اثر, تعرضه, لإطلاق, نار,

تعرض شاب بالعشرينات من عمره بساعة متاخرة من مساء اليوم الاربعاء لإطلاق نار في مدينة طمرة الامر الذي اسفر عن اصابته بجراح متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

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بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12 أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اغلاق مفرق البيج في الناصرة بعد ان غمرته مياه الامطار والشرطة تنظم حركة السير من الاتجاهين 2018-12-27 | 08:45:07 تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة 2018-12-27 | 06:29:41 توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد اليوم الخميس ، بمنخفض جوي مصحوب...

صور - اطلاق نار على المدخل الرئيسي لمجلس محلي طرعان 2018-12-27 | 06:22:37 تحقق شرطة كفركنا في ملابسات اقدام مجهولين على اطلاق وابل من الرصاص على المدخل...

عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد 2018-12-26 | 22:35:32 في خطابه الاخير قبيل التصويت على حل الكنيست، تحدث النائب ايمن عودة رئيس القائمة...

القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته 2018-12-26 | 23:33:53 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطه اسرائيل للاعلام العربي:قامت الشرطة بالقاء...

تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار 2018-12-26 | 23:32:53 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ هذا...

القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها 2018-12-26 | 20:00:13 بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:قبل قليل تم استدعاء الشرطة...

اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم 2018-12-26 | 20:50:11 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل ان قوات معززة من الشرطة تقوم بملاحقة...