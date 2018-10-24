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طمرة: اصابة شاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق نار



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تعرض شاب بالعشرينات من عمره بساعة متاخرة من مساء اليوم الاربعاء لإطلاق نار في مدينة طمرة الامر الذي اسفر عن اصابته بجراح متوسطة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج. 
طمرة: اصابة شاب بجراح متوسطة اثر تعرضه لإطلاق نار




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