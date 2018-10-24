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ام الفحم: حادث طرق ذاتي يسفر عن اصابة متوسطة في حي الباطن



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علم مراسلنا مساء اليوم الاربعاء ان حادث طرق ذاتي وقع في حي الباطن بام الفحم اسفر عن اصابة وصفت بالمتوسطة 

هذا وهوعت الطواقم الطبية الى المكان وقامت بنقل المصاب الى المستشفى 

هذا وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة

 





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