ام, الفحم:, حادث, طرق, ذاتي, يسفر, عن, اصابة, متوسطة, في, حي, الباطن,

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هذا وهوعت الطواقم الطبية الى المكان وقامت بنقل المصاب الى المستشفى

علم مراسلنا مساء اليوم الاربعاء ان حادث طرق ذاتي وقع في حي الباطن بام الفحم اسفر عن اصابة وصفت بالمتوسطة

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