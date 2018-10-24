طريف, في, اجتماع, الوكالة, اليهودية:, تأثيراتقانون القومية وشعور أبناء الطائفة إزاء ذلك,

ألقى فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيسالروحي للطائفة الدرزية كلمة في اجتماعمجلس أمناء الوكالة اليهودية والذي يضم ١٢٠ممثلا عن قيادات الشعب اليهودي في العالم، بعد أن دعاه رئيس الوكالة يتسحاق بوغيهرتسوغ للمشاركة في الاجتماع الافتتاحي الذيعقد مساء اليوم الأربعاء في تل أبيب.





وتحدث فضيلته لممثلي ومندوبي قياداتالشعب اليهودي من الولايات المتحدةوالأمريكيتين وأوروبا وإسرائيل عن تأثيراتقانون القومية وشعور أبناء الطائفة إزاء ذلكودعا الى الضغط على رئيس الحكومة والوزراءوأعضاء الكنيست لتغيير القانون ليشمل ويحفظحقوق أبناء الطائفة الدرزية في البلاد والاقراربمبادئ وثيقة الاستقلال وخاصة المساواةلجميع مواطني الدولة.



الشيخ طريف تطرق في معرض حديثه الىالاعمال الارهابية في جبل الدروز وقتل المئاتوخطف الأطفال والنساء وطالب المجتمعين حقالمجتمع الدولي والامم المتحدة على التدخللتحرير كافة المخطوفين.



هذا وافتتح جلسة مجلس الأمناء رئيس الوكالةاليهودية يتسحاك هرتسوغ الذي تحدث عنمركزية وأهمية الطائفة الدرزية في اسرائيلوتقديره لشخص الشيخ طريف وكافة أبناءالطائفة الدرزية. واقترح هرتسوغ على أعضاءمجلس الأمناء كونهم ممثلي قيادات الشعباليهودي في العالم اتخاذ قرارٍ يقضي باقرار بنودوثيقة الاستقلال لدولة إسرائيل وخاصة البندالمتعلق بالمساواة التامة والمواطنة الكاملةلكافة المواطنين في دولة إسرائيل بدون أيتفرقة عرقية أو دينية. هذا ووافق أعضاءمجلس الأمناء بالإجماع على إقرار مبادئ وثيقةالاستقلال لدولة اسرائيل كدولة ديموقراطيةتحفظ التعددية والمساواة لجميع سكانها.