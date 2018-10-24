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الكنائس تستنكر تصرف الشرطة مع الرهبان الاقباط في القدس



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اكد مستشار رؤساء الكنائس في البلاد وديع ابو نصار في بيان له مساء اليوم الاربعاء تعقيبا على الاعتداء على الرهبان الاقباط: " جريت منذ الصباح العديد من الاتصالات مع جهات محلية واقليمية ودولية حول تصرف افراد من الشرطة الاسرائيلية صباح اليوم مع رهبان اقباط الذين شاركوا بوقفة احتجاجية بالقرب من كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس".

 


واضاف البيان: " ان الصور والمقاطع المصورة التي نشرت منذ ساعات الصباح تتحدث من تلقاء نفسها عن القوة التي استعملها بعض افراد الشرطة ضد عدد من الرهبان، الامر الذي نشجبه ونستنكره بشدة، سيما وان الرهبان تظاهروا بصورة سلمية ولم يعتدوا على أحد. ونستنكر بشكل خاص طريقة اعتقال الراهب مكاريوس الاورشليمي".

وقد جرت خلال الساعات الاخيرة مشاورات عدة بالأساس مع عدد من رؤساء الكنائس حول سبل التعامل مع هذا الحدث الخطير، حيث تقدمت بطريركية الاقباط الارثوذكس بشكوى رسمية لقسم التحقيقات مع الشرطة (ماحش) في وزارة العدل الإسرائيلية، كما تنوي تنظيم وقفة احتجاجية اخرى خلال الايام القليلة القادمة احتجاجا على تصرف الشرطة.
إننا اذ نستنكر تصرف افراد الشرطة مع الرهبان الاقباط، فإننا نطالب المسؤولين في إسرائيل محاسبة أفراد الشرطة المعتدين واحترام الحقوق الاساسية للناس بالتعبير والتظاهر.





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