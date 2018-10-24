انجلينا, جولي, بمهمة, لطيفة, في, بيرو, ومعجبوها, يلاحقونها, في, كل, مكان,

أقيم مساء امس مؤتمر صحفي للنجمة العالمية أنجلينا بمدينة بيرو، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كان في استقبالها بفصر الحكومة وزير خارجية بيرو نيستور بوبلزيو.

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تطرقت أنجلينا خلال المؤتمر لقضايا اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين إلى بيرو والمواقف العصيبة التي تواجههم