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انجلينا جولي بمهمة لطيفة في بيرو ومعجبوها يلاحقونها في كل مكان



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أقيم مساء امس مؤتمر صحفي للنجمة العالمية أنجلينا بمدينة بيرو، بصفتها مبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث كان في استقبالها بفصر الحكومة وزير خارجية بيرو نيستور بوبلزيو.

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تطرقت أنجلينا خلال المؤتمر لقضايا اللاجئين والمهاجرين الفنزويليين إلى بيرو والمواقف العصيبة التي تواجههم

 





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