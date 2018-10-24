أبو, عرار, يستجوب, وزير, المواصلات, حول, المواصلات, العامة, من, وإلى, البلدات, العربية.,

إستجوب النائب طلب أبو عرار صباح يوم الأربعاء وزير المواصلات عضو الكنيست يسرائيل كاتس حول موضوع ربط البلدات العربية بالمواصلات العامة، حيث ذكر أن نحو 70% من البلدات تصلها خدمات مواصلات عامة تحت المتوسط العام، وسأل النائب أبو عرار الوزير عما إذا كان هناك خطة لربط وتحسين وزيادة وتيرة خدمات المواصلات العامة.





في رده قال الوزير:" في العشر سنوات الأخيرة تنفق وزارتي ملايين الشواقل لتحسين البنى التحتية وتحسين المواصلات العامة في البلدات العربية، مشيراً عن تخصيص ميزانيات ضخمة من أجل تنفيذ مشاريع حيوية في الوسط العربي عامة من الشمال إلى الجنوب".



وأضاف:" في عام 2016 تم تخصيص 305 مليون شاقل، وفي عام 2017 تم تخصيص 484 مليون شاقل وفي عام 2018 تم تخصيص 280 مليون شاقل بهدف تحسين البنى التحتية وتحسين المواصلات العامة في البلدات العربية".



وكشف الوزير عن وجود خطة يتم بموجبها ربط القطار الخفيف من نتسرات عيليت إلى مدينة حيفا، حيث يتم نقل عشرات ألاف السكان عن طريقه.



كما وذكر أن وزارة المواصلات تسعى دائماُ إلى زيادة وترقية خطوط الباصات من وإلى البلدات العربية، حيث أرتفع عدد الخطوط من 258 خط عام 2016 إلى 370 خط هذا العام والعدد آخذ بالارتفاع.