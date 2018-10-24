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المتابعة تتظاهر قبالة سجن الرملة تضامنا مع الأسير خضر عدنان



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تظاهر أعضاء من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومعهم ناشطون من أحزاب وحركات، عصر اليوم الأربعاء، قبالة سجن الرملة، تضامنا مع الأسير خضر عدنان، المضرب عن الطعام لليوم الـ 56 على التوالي. ورفع المشاركون الشعارات المنددة بجرائم الاحتلال، وبالحركة الأسيرة على وجه الخصوص.

وكان بين المتظاهرين، رئيس المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة الشيخ كمال خطيب، والأستاذ إبراهيم حجازي، رئيس المكتب السياسي للحركة الإسلامية، والمحامي أسامة سعدي الأمين العام للحركة العربية للتغيير، والرفيق محمد أسعد كناعنة، القيادي في حركة أبناء البلد.

وقال رئيس المتابعة بركة في التظاهرة، إن الأسير خضر عدنان، هو من أوائل الذين خاضوا الإضرابات البطولية عن الطعام في العقد الأخير، ونذكر اضرابه في العام 2012 الذي استمر شهرين، وانتهى بانتصاره على السجان، وتبع ذلك إضرابات خلال اعتقالات أخرى. واليوم هو مضرب عن الطعام لليوم الـ 56 على التوالي، في اعقاب توجيه نيابة الاحتلال لائحة اتهام له، بأنه ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي.

وتابع بركة قائلا، إنه ما هو غير شرعي وغير قانوني في هذه القضية هو الاحتلال، وكل ما يمثله الاحتلال، ولهذا فإن الاحتلال لا شرعية له ليقرر ما هو ليس شرعيا. وبعث بركة باسم لجنة المتابعة التحيات الكفاحية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

 





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