"فيسبوك", تشتري, شركة, لأمن, المعلومات,

ذكر موقع "فيستي" الروسي أن "فيسبوك" عازمة على شراء شركة متخصصة بأمن المعلومات وحماية النظم الإلكترونية.

وأوضحت مصادر مطلعة في مجال التقنية أن شركة فيسبوك قامت بإرسال عدة عروض لشركات متخصصة بأمن المعلومات بهدف شراء إحداها، والإعلان عن صفقة الشراء قبل نهاية العام الجاري.والهدف من تلك الخطوة وفقا للمصادر هو أن تزيد "فيسبوك" من حماية موقعها الشهير المخصص للتواصل الاجتماعي، وتكافح القرصنة الإلكترونية التي تتعرض لها باستمرار، وتحاول استعادة البيانات التي تضررت في الهجمة الإلكترونية الكبيرة الفائتة، والتي استهدفت نحو 50 مليون حساب على موقعها.يذكر أن "فيسبوك" اعترفت منذ مدة باختراق ملايين الحسابات على موقعها، وأكدت أنها عالجت الثغرة البرمجية التي تسببت بالاختراق، وعملت على إعادة ضبط رموز الوصول إلى 50 مليون من الحسابات.وبسبب هذه الفضيحة، من الممكن أن تتعرض شركة فيسبوك لغرامة هائلة قد يفرضها عليها الاتحاد الأوروبي، وكل مستخدم قد تضرر من الاختراق قد يحصل على تعويض قيمته 7800 دولار