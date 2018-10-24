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المعلم لدي ميستورا: الدستور شأن سيادي يقرره الشعب السوري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دستور البلاد وكل ما يتعلق به "شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون تدخل خارجي".



وأعرب المعلم اليوم الثلاثاء، أثناء استقباله في دمشق المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والوفد المرافق له، عن دعم حكومة دمشق للجهود المبذولة في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تعاطت بكل إيجابية مع مخرجات مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي استضافته مدينة سوتشي الروسية أوائل العام الجاري وتُوّج بالتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة خاصة بصياغة مشروع دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة.




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