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رويدا عطية تطمئن محبيها بعد تعرضها لوعكة صحية‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أن تعرضت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ لوعكة صحية أدخلت على أثرها إلى المستشفى، وبعدما شغلت بال المحبين على صحتها، طمأنت رويدا الجميع على حالتها وحالة جنينها "زين" حيث أكّدت أنهما بخير وأنها بإنتظاره.



وبمنشور شاركتهم إياه على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكرت رويدا الطاقم الطبي وقالت :"طبعا بدي اتشكر كل شخص اتطمن عليي كل فتره قعدتي بالمستشفى، رسايل كلها حب ومحبه. يلا الله يكملها معي ويجي زين بخير وعافيه، صح كان تعب بس محبتكم كانت دوا".


وتابعت قائلة :"وبدي اشكر كل الطاقم الطبي بمستشفى اوتيل ديو للمحبه، للدعم، ومن بعد حمايه رب العالمين الي ولزين، الحماية من هالدكاتره المخلصين لمهنتهم وكل الشكر لدكتوري جورج ابي طايع والطاقم المساعد الو بحبكن من قلبي..".




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