رونالدو, يوجه, رسالة, مؤثرة, لفيرجسون,

وجَّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة مؤثرة للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.

ونشر رونالدو، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بفيرجسون صباح اليوم، وكتب: "مدرب عظيم وفوق كل هذا رجل رائع. علمني الكثير من الأشياء داخل وخارج الملعب. من الرائع رؤيتك في صحة جيدة."وعاد رونالدو، أمس، إلى ملعب أولد ترافورد، وشارك في فوز يوفنتوس على مانشستر يونايتد (1-0)، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.وهذه هي المرة الثانية التي يعود فيها رونالدو لمواجهة فريقه القديم، بعد مواجهته مع ريال مدريد في عام 2012، لكنه فشل هذه المرة في إحراز أهداف في مانشستر يونايتد.يذكر أنَّ يوفنتوس يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بـ9 نقاط، متقدمًا على مانشستر يونايتد صاحب الـ4 نقاط.