تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-31 10:22:33 نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار |  2018-12-31 10:21:20 ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في الفيليبين إلى 68 قتيلا |  2018-12-31 10:06:18 خبر غير سعيد من واتساب.. تحديث 2019 صدمة |  2018-12-31 09:48:16 مع بداية 2019 .. انخفاض أسعار الوقود ب 18 أغورة |  2018-12-31 08:37:41 ميزة جديدة ثورية في كاميرات هواتف آيفون القادمة |  2018-12-31 08:34:35 غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم |  2018-12-31 08:33:29 تعرفوا على "أجمل فتاة على الأرض" |  2018-12-31 08:32:23 آلاف "السترات الصفراء" تهدد ليلة الشانزلزيه.. وذعر في فرنسا |  2018-12-31 08:29:02 الناصرة - للسنة الثانية، جمعية الموكب لمسيرة الميلاد تتبنى اطلاق الالعاب النارية في ليل رأس السنة |  2018-12-31 06:26:31 فرنسا.. نشر 147 ألف عسكري خلال احتفالات رأس السنة |  2018-12-31 06:23:48 اجواء باردة وفرصة هطول الامطار قائمة |  2018-12-31 06:22:29 "قمر دموي مع خسوف كلي".. 2019 يبدأ بحدث فلكي نادر |  2018-12-30 22:51:55 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن في باقة الغربية |  2018-12-30 22:43:10 سطو على محطة وقود في دبورية وسرقة مئات الشواقل |  2018-12-30 22:41:39 اطلاق نار بالهواء خلال شجار في نتسيرت عيليت واعتقال شاب من الرينة |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رونالدو يوجه رسالة مؤثرة لفيرجسون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



وجَّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، رسالة مؤثرة للمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.



ونشر رونالدو، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي، تجمعه بفيرجسون صباح اليوم، وكتب: "مدرب عظيم وفوق كل هذا رجل رائع. علمني الكثير من الأشياء داخل وخارج الملعب. من الرائع رؤيتك في صحة جيدة."


وعاد رونالدو، أمس، إلى ملعب أولد ترافورد، وشارك في فوز يوفنتوس على مانشستر يونايتد (1-0)، ضمن الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا.


وهذه هي المرة الثانية التي يعود فيها رونالدو لمواجهة فريقه القديم، بعد مواجهته مع ريال مدريد في عام 2012، لكنه فشل هذه المرة في إحراز أهداف في مانشستر يونايتد.


يذكر أنَّ يوفنتوس يتصدر مجموعته بدوري الأبطال بـ9 نقاط، متقدمًا على مانشستر يونايتد صاحب الـ4 نقاط.




كلمات متعلقة

رونالدو, يوجه, رسالة, مؤثرة, لفيرجسون,

تابعونــا

راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء راموس ينهي العام 2018 بلا بطاقة حمراء 2018-12-31 | 10:08:43

أنهى الإسباني سيرخيو راموس مدافع نادي ريال مدريد عام 2018 ، دون الحصول على أي بطاقة...

غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم غوارديولا : ليفربول أفضل فريق في العالم 2018-12-31 | 08:34:35

قبل 3 أيام فقط من مباراة القمة المرتقبة في الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي...

إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش إنتر يوضح موقفه من عودة مورينيو وصفقة مودريتش 2018-12-30 | 18:55:00

كشف بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر ميلان، حقيقة عودة البرتغالي جوزيه...

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج 2018-12-29 | 23:52:13

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...

رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد 2018-12-29 | 16:31:53

فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي...

جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه 2018-12-29 | 11:43:07

رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى...

ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول 2018-12-29 | 07:46:10

تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الناصرة د بشارات علي سلام بلدية الناصرة سكري طمرة منطقة شاب مشتبه اعتداء جنسي فتاة قاصر شفاعمرو سائق من كفر مصر شاحنة انقلاب محملة ابقار اسعاف شارع 90 رئيس سلطة محلية حسين الهيب تعزية عائلة شمعون بيريس مشاركة وفد جرثومة القولون اي كولاي النقب الغربي أطفال مستشفى سوروكا بئر السبع علاج اصابة متوسطة شاب الناصرة اطلاق نار نتسيرت عيليت شرطة اسعاف تخقيق مطعم قاعة كابول دون ترخيص البناء أفراح حجة تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت عملية طعن شرطي حرس حدود القدس البلدة القديمة اطلاق النار على شاب فلسطيني تقبيل فتاة تحطيم زجاج ابواب احتضان الطيرة سائق حافلة اتهام شابين الطيبة اطلاق نار اصابة حرجة بالغة خطيرة شرطة مدينة اسعاف مجهولون احمد عمر عازم مصرع شاب نعيم الشبلي رئيس مجلس الشبلي ام الغنم اعتذار لكفار طابور اعراس مفرقعات موسيقى وقفة احتجاجية نصرة الحركة الاسلامية طرعان حظر اغلاق اخراجها عن القانون بث مباشر :آرسنال و واتفورد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com