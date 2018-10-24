1.6, مليار, $.., من, ربح, أكبر, جائزة, في, اليانصيب, بأمريكا, ؟,

سحبت في الولايات المتحدة الأرقام الرابحة لمسابقة اليانصيب الأميركية الضخمة، والتي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة.

وأعلنت مسابقة "ميغا مليونز" الأميركية عن رقم التذكرة الرابحة بجائزتها التي تبلغ 1.6 مليار دولار، ويبدأ الانتظار الآن لمعرفة الشخص الفائز.وكانت الأرقام الرابحة مساء الثلاثاء هي 5، 28، 62، 65، 70 مع الكرة رقم 5. وتتيح المسابقة للفائز الحصول على مبلغ 913 مليون دولار فورا، أو الحصول على مبلغ 1.6 مليار دولار كاملا، مقسطا على 30 عاما.وأعلن مركز اليانصيب بولاية كارولاينا الجنوبية أن التذكرة الرابحة تم شراؤها من الولاية، وقد تقسم الجائزة على فائزين آخرين إذا ما حصلوا على تذكرة تحمل نفس الرقم بولاية أخرى.وفي حال لم يحمل أحد التذكرة الرابحة، قد ترتفع الجائزة إلى ملياري دولار في يانصيب الجمعة، والذي سيكشف عن تذكرة رابحة جديدة.ويذكر أن سعر التذكرة يبلغ دولارين فقط، واحتمالية الفوز باليانصيب تعادل واحد في 302 مليون.