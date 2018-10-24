1.6, مليار, $.., من, ربح, أكبر, جائزة, في, اليانصيب, بأمريكا, ؟,

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التقط أحد شهود العيان صورة لمؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، أمام مطعم للوجبات...
بعد هذه الحادثة، لا بد أن يتخذ الأزواج الحيطة والحذر، وربما يجب عليهم ألا يرفضوا...
تعرضت عارضة أزياء بيلاروسية، ادعت في وقت سابق أنها تملك أدلة بشأن تورط روسيا في...
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قالت جدة تبلغ من العمر حاليا 72 عاما إنها لا تزال سعيدة مع زوجها الذي يصغرها بـ 53...
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