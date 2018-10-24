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معتصم النهار نسخة طبق الاصل عن هذا الممثل التركي



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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل السوري ​معتصم النهار​ وقارنوه بالممثل التركي ​أونور تونا​، وبحسب تعليقات المتابعين فهناك شبه واضح بين الإثنين.



وبالفعل الصورة كشفت مدى الشبه الغريب والذي يصل إلى حدّ التطابق، ما يجعل التفريق بينهما أمرًا صعبًا في بعض الأحيان.


بالإضافة إلى أن البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي علّق على أن الشبه بين الممثلين كبير لدرجة أنهما يبدوان مثل التوأم المُتطابق.


من ناحية أخرى، يُشارك الممثل معتصم النهار في مسلسل "​ما فيي​" والذي بدأ تصويره بالفعل.




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