الفلسطينية, إقبال, الأسعد،, أصغر, طبيبة, في, العالم,

دخلت الفلسطينية النابغة، إقبال محمود الأسعد (20 عاما)، موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لتخرجها بمرتبة الشرف كأصغر طبيبة في العالم. وبذلك تخطَّت القانون الأمريكي، الذي يفرض أن يكون عمر الطالب 21 عاماً عند التخرج.اوضحت أنها لطالما رغبت بدراسة الطب، لرغبتها بمساعدة الآخرين، و خاصة انها عايشت ظروف الرعاية الصحية المزرية والصعبة التي يعيشها الفلسطينيون من سكان المخيمات في لبنان.حصلت إقبال على موافقة جامعة “كليفلاند كلينيك” في ولاية أوهايو الأميركية للعمل والدراسة بصفة طبيبة مقيمة ومعيد وبمنحة كاملة.