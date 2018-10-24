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الخيانة الزوجية تضع نادين الراسي مجددًا إلى دائرة الجدل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، حالة جدل واسعة بسبب تصريحاتها الأخيرة حول حياة الفنانين.



نادين الراسي، تساءلت خلال لقائها ببرنامج «عرب وود»، عن سبب كونها الأكثر مشاهدة حتى في اللقاءات الفنية، ليرد عليها المذيع بقوله: «من كتر الفضائح»، وهو الأمر الذي ردت عليه بقولها: «أي فضائح؟ أعطيني فضيحة: حب؟ خطوبة؟ طلاق؟».


ووجهت رسالة للفنانات قالت فيها: «كلّكن عم تضهروا على رجالكم وما معروف مين مع مين ومين ضد مين، وفنانين.. فينا نروق؟ روقوا».


وعن قصة انتحارها قالت: «إنها حاولت الانتحار فعلًا ولكنها لم تنجح وذلك بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب مشاكل خاصة، وأنها تجرأت على القيام بذلك لأسباب شخصية لكن الله لم يرد ذلك».


وأضافت: «كنت عم جرب ريحكن ما مشي الحال.. رح يموتوا»، و أكدت أن تغييرًا طرأ على شخصيتها وطريقة تفكيرها، حيث أصبح شعارها: «كوني حكيمة كالحية ووديعة كالحمامة».


كما ردت على أن حياة نادين الراسي انتهت بسبب مشاكلها الأخيرة مشيرة إلى أنها لم تنته فنيًا وأنها تدرَس في الجامعات، كما أنه لا يوجد أي فنان قدم مثل ما قدمت وأنها تطالع أخطاء الكل حتى أنها لا تستطيع استكمال أعمالهم وتغادر.


وعن غيابها عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بعد أزمتها مع نجلها مارك، قالت: «إنها حاولت الابتعاد لفترة حتى لا يتم ذكر اسمها ولكنها فوجئت بأنه يتم عمل لقاءات فنية مع البعض للسؤال عنها ولهذا السبب خرجت من عزلتها وعادت لمواقع التواصل مرة أخرى.




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