تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-19 11:25:27 طمرة- محمد غازي عواد في ذمة الله |  2018-12-19 11:21:13 قانون يقضي بإلزام مؤسسة التأمين الوطني بنشر موعد دفع المخصصات التي تتزامن مع الأعياد |  2018-12-19 11:30:38 المطران عطا الله حنا معزيا بوفاة الطفل الفلسطيني محمد وهبة في لبنان : نتمنى الا تتكرر هذه المآسي الإنسانية |  2018-12-19 11:09:47 السّلام سخنين تستضيف طلّاب لّقب ثّاني من كليّة سمينار هكبوتسيم |  2018-12-19 10:38:49 ترشيحا تفجع بوفاة ايهاب برهم (23 عاما) بعد معاناة من المرض |  2018-12-19 10:33:47 هدم جزء من بيت في ام الفحم بادعاء البناء غير المرخص |  2018-12-19 10:13:29 لافروف رافضا احتجاج إسرائيل على دعوة هنية: أنتم أنفسكم تتحدثون مع "حماس" |  2018-12-19 10:12:40 علماء : كرنب بروكسل يحمي من السرطان |  2018-12-19 10:08:59 ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو |  2018-12-19 10:02:02 صور - انقلاب سيارة قرب نهاريا وتخليص امرأة علقت داخلها |  2018-12-19 09:44:06 استقالة رئيس وزراء بلجيكا |  2018-12-19 09:17:59 الاخصائيون الاجتماعيون يعودن الى العمل المنتظم |  2018-12-19 09:13:31 استمرار مشروع نربي للقيم تحت اشراف جمعية نساء من أجل المجتمع |  2018-12-19 08:40:10 وقف استيراد متبادل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية |  2018-12-19 08:33:05 ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"ماركا" تجلد لاعبي الريال.. البعض لا يستحق اللعب بالكلاسيكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم تحقيقه النقاط الثلاث مساء الثلاثاء، استمر بطل أوروبا ريال مدريد في تقديم مستوى "باهت"، رفع الكثير من علامات الاستفهام قبل مواجهة "الكلاسيكو" الأحد.



واستطاع ريال مدريد تحقيق انتصار متواضع على ضيفه التشيكي فيكتوريا بيلزن بنتيجة 2-1 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.


وقامت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد بـ"جلد" لاعبي الفريق، وقالت إن البعض منهم لا يستحق اللعب في الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأحد المقبل.


وقام موقع الصحيفة بإجراء استفتاء شارك فيه جماهير الفريق، لتقييم اللاعبين خلال المباراة.


وحصل البرازيلي مارسيلو على أعلى الدرجات بين الجماهير، حيث حصل على 763 صوتا، تلاه حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس بـ641 صوتا، ثم المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز بـ578 صوتا.


أما اللاعبون الأسوأ، فتصدرهم النجم الشاب ماركو أسينسيو، الذي يشهد تراجعا كبيرا في المستوى هذا الموسم.


وحصل أسينسيو على 25 صوتا فقط، تلاه النجم الويلزي غاريث بيل بـ81 صوتا، والإسباني إيسكو بـ76 صوتا.


وهذه الأرقام دفعت "الماركا" إلى دق ناقوس الخطر بالنسبة لمدريد قبل مواجهة "الكلاسيكو" أمام الغريم برشلونة.


ففي حراسة المرمى، يبدو أن جماهير "الملكي" تفضل الحارس نافاس، على الحارس الجديد تيبو كورتوا، مما يضع اختيارا "محوريا" أمام المدرب جولين لوبيتيغي المهدد بالإقالة.


أما بالنسبة لنجوم الفريق، فقد يضطر لوبيتيغي لإجلاس بعض منهم على مقاعد البدلاء أمام برشلونة بسبب تراجع مستواهم، وعلى رأسهم أسينسيو وإيسكو وبيل.


مستوى "النادي الملكي" الباهت أمام الخصم التشيكي المتواضع قد يتنبأ بمواجهة عصيبة سيخوضها الفريق في الكامب نو الأحد، أمام كتيبة "كتالونية" مدججة بالنجوم، لكن ينقصها النجم المصاب ليونيل ميسي.




كلمات متعلقة

"ماركا", تجلد, لاعبي, الريال.., البعض, لا, يستحق, اللعب, بالكلاسيكو,

تابعونــا

تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو تعرفوا الى الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو 2018-12-19 | 11:30:02

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة...

ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو ميسي يتسلّم الحذاء الذهبي.. ويهزم رونالدو 2018-12-19 | 10:08:59

تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في أوروبا...

ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح ليفربول يحتفي باللغة العربية على طريقته ويتغزل في صلاح 2018-12-19 | 08:33:05

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي باليوم العالمي للغة العربية على طريقته الخاصة في...

العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية العين الاماراتي يقهر ريفر بليت ويبلغ نهائي مونديال الأندية 2018-12-18 | 22:30:21

بلغ العين الإماراتي، نهائي مونديال الأندية، بعد الفوز في نصف النهائي على نظيره...

مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو مارسيلو غاضب من إقالة مورينيو 2018-12-18 | 19:22:55

علق البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، على إمكانية تعاقد إدارة الفريق الملكي مع...

كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو كلوب يوجه رسالة دعم لمورينيو 2018-12-18 | 17:46:05

ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...

100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 100 ألف يورو لكل لاعب اذا فاز الريال بكأس العالم للأندية 2018-12-18 | 15:00:07

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...

رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد 2018-12-18 | 12:32:55

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...

راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا راموس يحط من شأن رونالدو .. مجددا 2018-12-18 | 10:43:45

قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس إن غياب النجم البرتغالي كريستيانو...

مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو مانشستر يونايتد يتخذ قراره بشأن مستقبل مورينيو 2018-12-18 | 08:48:05

اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اطلاق نار على شابين المكر سيارة مرت عابرة شرطة تحقيق دون اصابات الأقصى تواجد إسلامي ملحوظ والاقتحامات مستمرةرصاصة طائشة ام الفحم داخل شباك غرفة اطفال اطلاق نار ظاهرة شرطة طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية ام الفحم بلدية تحرير مخالفات تنظيم حركة السير سائقين سيارات مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد Manchester City vs Manchester United في الدوري الانجليزي الممتاز مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD2 مشاهدة علىاصابة رجل المغار الرامة سقط من ارتفاع مركز حيان الطبي العلاج مستشفى اندلاع حريق مطعم بن غوريون اخلاء مسافرين اضرار دون اصابات مطار اسعاف اطفاء تأسيس منتدى معلمي لمعلمي المدنيات العرب في البلاد اجتماع مشاركة نهضة كفر قرع مدرسة شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة انجاز غيداء زعبي مركز سلطة محلية مؤتمرسخنين مواطنون مسجد اعتداء صلاح الدين استنكار واسع شرطة تحقيق مازن غنايم علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة مكة المكرمة حج اداء مناسك محمد عواد محرر الصنارة صحيفة زوجته اجواء الحج مسيرة وادي العين كوكب ابو الهيجا مشاركة واسعة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com