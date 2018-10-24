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حمار بصوت "أوبرالي".. والفيديو أصبح حديث الإنترنت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رصد فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حمارا في أحد الحقول وهو يطلق نهيقه، ولكن بطريقة مختلفة وغير مألوفة.



وأظهر الفيديو الحمار وهو يصدر صوتا كالغناء في الأوبرا، ما دفع حامل كاميرا الهاتف الذي يصوره إلى الدهشة ثم الضحك.


ووفقا لموقع "ماشابل"، فإن الحمار يطلق عليه اسم "هارييت"، ويتحدر من أيرلندا، وقام بتصويره ومشاركة الفيديو مارتن هاريانت ستاتون.


وحظي فيديو الحمار ذو الصوت الأوبرالي بانتشار واسع على الإنترنت، وتغطية من العديد من وسائل الإعلام العالمية.




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