أطباء, عرب, ضمن, قائمة, أفضل, الاطباء, في, البلاد, للعام, 2018,

نشرت مجلة " فوربس " ، مؤخرا ، قائمة بأسماء أفضل الاطباء في البلاد للعام 2018.وقد اختارت المجلة ضمن تدريجها السنويّ ، عددا من الاطباء العرب، وهم :* بروفيسور نعيم شحادة - مدير معهد السكري والغدد الصماء في المركز الطبي "رمبام"، مدير عيادة السكري للأطفال وعيادة السمنة ومدير العيادة لمنع امرض القلب لدى الاطفال في مستشفى روت للاطفال في المركز الطبي رمبام .* د. سالم بلان - مدير وحدة الرأس والرقبة في مركز الاورام في مستشفى رمبام* د. أمل خوري - مدير مركز الإقامة في قسم جراحة العظام ، المركز الطبي هداسا ، مختص في علاج الكسور المركبّة* بروفيسور الياس طوبي – أخصائي في أمراض جهاز المناعة والحساسية ، طبيب كبير في معهد " المناعة والحساسية " ، المركز الطبي بني تسيون* بروفيسور عبد عسلي - اختصاصي داخلي ، أمراض القلب والقسطرة القلبية ، مدير خدمات القسطرة القلبية ، مستشفى بيلنسون* بروفيسور مصطفى سمري – مدير قسم التخدير ، المركز الطبي بني تسيون* بروفيسور أحمد عيد - جراح كبير ، متخصص في زراعة الأعضاء ، المركز الطبي هداسا هار هتسوفيم* د. هاني بحوث، مدير مركز علاج الطوارئ الجراحي في المركز الطبي رمبام* د. رياض حداد – مدير قسم الجراحة ب، المركز الطبي كرمل* د. ابراهيم مطر - مدير قسم الجراحة ، المركز الطبي بني تسيون* بروفيسور احمد عسلية ، نائب مدير قسم الجراحة العامة ومدير وحدة الجراحة المنظارية المتقدمة في مستشفى رمبام* بروفيسور سامر سروجي - مدير المركز لجراحة الوجه ، الفم واللثة ، متخصص في جراحة الوجه واللثة ، المركز الطبي للجليل* د. عماد ابو النعاج - مدير قسم جراحة الفم والفك في مستشفى فدا بوريا ، متخصص في جراحة سرطان الفم ، الراس والرقبة* د. ريزان ناشف - طبيب كبير في وحدة جراحة الفم والفكين في المركز الطبي شعريه تصيدق* بروفيسور فؤاد عازم – مدير معهد الاخصاب والتلقيح الخارجي في مستشفى ايخلوف* بروفيسور جهاد بشارة - مدير وحدة الأمراض المعدية ، مستشفى بيلنسون* بروفيسور عماد قسيس ، طبيب كبير في وحدة الأمراض المعدية ، المركز الطبي رمبام* د. سهير اسدي – مديرة قسم أمراض الكلى ، المركز الطبي رمبام* د. حنين جبالي – حبيب ، مديرة وحدة العيون ، المركز الطبي فدا بوريا* بروفيسور محمود ابو شقرة - رئيس قسم الطب الباطني ومدير قسم الأمراض الباطنية د ، المركز الطبي سوروكا* د. أشرف حمدان - مدير وحدة تخطيط القلب في قسم أمراض القلب في مستشفى بيلنسون* د. صبحي ابو عبيد - نائب مدير القسم الجراحي ، مدير العلاج الجراحي للسمنة في مستشفى ايخيلوف* د. ناصر سكران – مدير وحدة جراحة المناظير في مستشفى هعيمق ، وجراح كبير – المركز الطبي لعلاج السمنة ، من مجموعة اسيا مديكال اسوتا ، رمات هحيال