تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-03 14:52:27 انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى |  2019-01-03 14:41:36 مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة |  2019-01-03 13:40:39 لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين |  2019-01-03 13:39:16 مستشعر "ذكي" يكشف أمراضا خطيرة |  2019-01-03 13:35:30 عقد الجلسة الأولى لمحاكمة المدانين بقتل خاشقجي |  2019-01-03 13:32:50 البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية |  2019-01-03 12:25:19 عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى بلادهم في يوم واحد |  2019-01-03 12:10:10 خسائر كبيرة لأبل بعد اعترافها رسميا بضربة هواوي وسامسونغ |  2019-01-03 12:10:05 دراسة بريطانية "ضخمة" عن الشيشة.. هذا ما تفعله في الجسم |  2019-01-03 11:54:12 مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم |  2019-01-03 11:42:33 الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس |  2019-01-03 11:11:08 3 آلاف دولار "تجبر" شيرين على "حلاقة" شعرها |  2019-01-03 11:08:47 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 |  2019-01-03 10:40:52 ريال مدريد يضم رسميا الموهبة المغربية محمد مزيان |  2019-01-03 10:38:59 العلماء: فقدان الحبيب يكسِر القلب فعلياً |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أطباء عرب ضمن قائمة أفضل الاطباء في البلاد للعام 2018



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




نشرت مجلة " فوربس "  ، مؤخرا ، قائمة بأسماء أفضل الاطباء في البلاد  للعام 2018.

وقد اختارت المجلة ضمن تدريجها السنويّ ، عددا من الاطباء العرب، وهم :

* بروفيسور نعيم شحادة - مدير معهد السكري والغدد الصماء في المركز الطبي "رمبام"، مدير عيادة السكري للأطفال وعيادة السمنة ومدير العيادة لمنع امرض القلب لدى الاطفال في مستشفى روت للاطفال في المركز الطبي رمبام .


* د. سالم بلان - مدير وحدة الرأس والرقبة في مركز الاورام في مستشفى رمبام


* د. أمل خوري - مدير مركز الإقامة في قسم جراحة العظام ، المركز الطبي هداسا ، مختص في علاج الكسور المركبّة

 * بروفيسور الياس طوبي – أخصائي في أمراض جهاز المناعة والحساسية ، طبيب كبير في معهد " المناعة والحساسية " ، المركز الطبي بني تسيون


* بروفيسور عبد عسلي - اختصاصي داخلي ، أمراض القلب والقسطرة القلبية ، مدير خدمات القسطرة القلبية ، مستشفى بيلنسون

 * بروفيسور مصطفى سمري – مدير قسم التخدير ، المركز الطبي بني تسيون


* بروفيسور أحمد عيد - جراح كبير ، متخصص في زراعة الأعضاء ، المركز الطبي هداسا هار هتسوفيم

 * د. هاني بحوث، مدير مركز علاج الطوارئ الجراحي في المركز الطبي رمبام 

 * د. رياض حداد – مدير قسم الجراحة ب، المركز الطبي كرمل


* د. ابراهيم مطر - مدير قسم الجراحة ، المركز الطبي بني تسيون


* بروفيسور احمد عسلية ، نائب مدير قسم الجراحة العامة ومدير وحدة الجراحة المنظارية المتقدمة في مستشفى رمبام  


* بروفيسور سامر سروجي - مدير المركز لجراحة الوجه ، الفم واللثة ، متخصص في جراحة الوجه واللثة ، المركز الطبي للجليل 


* د. عماد ابو النعاج - مدير قسم جراحة الفم والفك في مستشفى فدا بوريا ، متخصص في جراحة سرطان الفم ، الراس والرقبة


* د. ريزان ناشف -  طبيب كبير في وحدة جراحة الفم والفكين في المركز الطبي شعريه تصيدق


* بروفيسور فؤاد عازم – مدير معهد الاخصاب والتلقيح الخارجي في مستشفى ايخلوف


* بروفيسور جهاد بشارة - مدير وحدة الأمراض المعدية ، مستشفى بيلنسون


* بروفيسور عماد قسيس ، طبيب كبير في وحدة الأمراض المعدية ، المركز الطبي رمبام


* د. سهير اسدي – مديرة قسم أمراض الكلى ، المركز الطبي رمبام


* د. حنين جبالي – حبيب ، مديرة وحدة العيون ، المركز الطبي فدا بوريا


* بروفيسور محمود ابو شقرة - رئيس قسم الطب الباطني ومدير قسم الأمراض الباطنية د ، المركز الطبي سوروكا


* د. أشرف حمدان -  مدير وحدة تخطيط القلب في قسم أمراض القلب في مستشفى بيلنسون


* د. صبحي ابو عبيد - نائب مدير القسم الجراحي ، مدير العلاج الجراحي للسمنة في مستشفى ايخيلوف


* د. ناصر سكران – مدير وحدة جراحة المناظير في مستشفى هعيمق ، وجراح كبير – المركز الطبي لعلاج السمنة ، من مجموعة اسيا مديكال اسوتا ، رمات هحيال




كلمات متعلقة

أطباء, عرب, ضمن, قائمة, أفضل, الاطباء, في, البلاد, للعام, 2018,

تابعونــا

انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى انتهاء جلسة المحكمة بشأن الاستئناف على نتائج الانتخابات بطمرة والمحكمة تحدد يوم الاثنين موعدا لجلسة اخرى 2019-01-03 | 14:52:27

انتهت قبل قليل جلسة المحكمة للنظر في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة موسى...

مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة مكتب عقيلة ملك الأردن : أزياء الملكة غالبيتها بنظام الإعارة 2019-01-03 | 14:41:36

كشف مكتب الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،...

لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين لاعبة كرم القدم رماح عبد الغني عدوي من طرعان تتألق في كفركنا وتسافر مع منتخب فلسطين للفتيات الى البحرين 2019-01-03 | 13:40:39

تتألق الشابة رماح عبد الغني عدوي من قرية طرعان تتألق في صفوف فريق فتيات كفركنا...

البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية البيت اليهودي يقرر إلغاء الانتخابات التمهيدية 2019-01-03 | 13:32:50

قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...

مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم مشاركة واسعة في فعالية إستقبال المجوس في بيت لحم 2019-01-03 | 11:54:12

احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...

الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس الأوقاف تحذر من اسكات صوت الاذان في القدس 2019-01-03 | 11:42:33

حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...

غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 غزة- أكثر من 57 ألف مولود جديد خلال 2018 2019-01-03 | 11:08:47

شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...

التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل التوقيع على اتفاقية عمل جديدة في بنك اسرائيل 2019-01-03 | 10:29:29

وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...

تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر تساقط الثلوج وتراكمها في جبل الشيخ والحرارة صفر 2019-01-03 | 10:02:39

استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...

شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس شبكة ترويج مخدرات استغلت فتاة للترويج في رام الله والقدس 2019-01-03 | 09:59:56

ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اكسال تشييع جثمان احمد شهوان الشيخ المرحوم اطلاق نار مثواه الاخير دفن مقبرة تحويل ميزانية مبلغ 50 مليون شيكل للمدارس الاهلية المصادقة لجنة المالية البرلمانية يوسف جبارين تشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير اطلاق نار مواطن الطيبة اصابة مدينة مجهولون مستشفى الشرطة تحققالثانوية الشاملة عيلوط المدرسة تحتفل عمال تخريج الفوج التاسع عشر طلابها قرية مؤنس دبور جراسهوبرز سويسرا هداف الدوري تسجيل هدف رائع الناصرة المستشفى الانجليزي افتتاح سنة دراسية جديدة مدرسة التمريض طلاب الجديدة تخليص فتى اصايب اصابة جبال الكرمل شلال مستشفى نقل اسعاف ممتلكات سرقة اقتحام بقالة دكان طمرة مدينة سجائر شرطة تحقيق اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتدضبط مختبر تنمية مخدرات ماريخوانا تحت اسفل منزل قرية دبورية الشرطة الناصرة مفرق تشويشات الكراجات عطل شارات ضوئية جثة امرأة اطلاق نار علامات عنف بيت في قرية الرامة سميرة اسماعيل اطلاق نارشابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com