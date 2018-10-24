احتفال, وتوزيع, اوسمة, تقدير, لوحدات, المتطوعين, في, لواء, الساحل,

جاءنا في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- أقيم في مدينة عكا احتفال خاص بلواء الساحل في سلطة الاطفاء والانقاذ، شارك فيه افراد وحدات المتطوعين في هذا اللواء معظمهم من الوسط العربي.

وحضر هذا اللقاء الاول من نوعه قائد سلطة الاطفاء والانقاذ ديدي سيمحي، وقيادة لواء الساحل وكايد ظاهر مستشار الجنرال سيمحي والناطق الرسمي للاعلام العربي.واعربت قيادة اللواء والجنرال ديدي سيمحي عن شكرهم وتقديرهم لهؤلاء المتطوعين الذين يعملون جنبا الى جنب مع رجال الاطفاء والانقاذ من اجل انقاذ المواطنين والحفاظ على الممتلكات بعد تأهيلهم ضمن دورات خاصة لهذا الغرض.كما أكّد الجنرال ديدي سيمحي على اهمية اقامة وحدات للمتطوعات في الوسط العربي مثل تلك التي أقيمت في ابو سنان وام الفحم وكلية القاسمي ومدرسة عبدالله للبنات بشرقي القدس، مشددا على دور المرأة وأهميته بكل ما يتعلق بالسلامة والامان داخل المنازل ودورها في المجتمع من أجل اتخاذ سبل الوقاية والحفاظ على السلامة. وشدد على عمل سلطة الاطفاء والانقاذ المستمر من أجل زيادة عدد المتطوعين في المجتمع العربي.جدير بالذكر أن 8 وحدات للمتطوعين قيد الانشاء في الوسط العربي، وقد تمت المباشرة بالدورات العملية لهذا الغرض في بعض البلدات.