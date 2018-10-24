اعتقال, مقدسي, بزعم, نيته, تنفيذ, عملية, في, تل, ابيب,

وافيد ان الشرطة اعتقلت الشاب على شارع رقم 1 صباح الاربعاء، وتم نقله للتحقيق.

اعتقلت الشرطة اليوم الاربعاء شابا مقدسيا بزعم نيته تنفيذ عملية في تل ابيب.

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