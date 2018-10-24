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إطلالة نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفلها بباريس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا كبيرًا في العاصمة الفرنسية باريس، وقد خطفت الأنظار في الحفل بإطلالتها البراقة.



الفنانة اللبنانيةتألقت بفستان قصير لامع باللون المعدني، وتميّز بالحبيبات البراقة التي غطته بالكامل، وهو من توقيع Halpern، وبلغ سعره 1,505 دولار أميركي.


نانسي أكملت إطلالتها بصندل معدني، وتزينت بمكياج رقيق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها مع تمويجة بسيطة، وقد حازت إطلالتها على إعجاب الحضور.


الفنانة اللبنانية قدمت خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغانيها التي جمعت ما بين القديم والحديث، كما رقصت على أنغام أغنياتها رغم تقدمها في شهور الحمل.


وكانت نانسي عجرم قد كشفت مؤخرا عن جنس مولودها، حيث أنها تنتطر فتاة من زوجها الطبيب فادي الهاشم، لتحصل بذلك على لقب «أم البنات»، حيث أنها ستكون الطفلة الثالثة لها.


يُذكر أن الفنانة نانسي عجرم، طرحت مؤخرا أغنية «بدنا نولع الجو»، والأغنية من كلمات سمير نخلة، وألحان جوزيف جحا، والكليب من إخراج سمير سرياني.


ومن المقرر أن تقوم نانسي بجولة غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ من لاس فيجاس يوم 3 نوفمبر، وتنتقل بعدها إلى واشنطن لتقيم حفلا غنائيا هناك تحديدًا يوم 9 نوفمبر، وفي يوم 11 نوفمبر من المقرر أن تقيم الفنانة اللبنانية حفلا غنائيا ضخما في ديتوريت.




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