"الكاميرا, الطائرة", تظهر, في, متاجر, آبل,

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أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة "إلغاء الإرسال" (unsend)، التي طال انتظارها، ما يمنح...
استعرضت قناة "limo jet" على يوتيوب شريط فيديو يظهر تحويل طائرة ركاب صغيرة إلى سيارة...
ربحت سيدة كندية جائزة اليانصيب بعد أن استخدمت بطاقة بنكية مسروقة لشراء التذكرة...
انتهت معاناة شاب مصري أمضى 10 سنوات محتجزا في غرفة مظلمة بظروف غير إنسانية، بعد أن...
ذكرت قناة "ice universe" المهتمة بشؤون التقنية أن شركة سامسونغ تطوّر أول هواتفها...
تمكن فريق من الهواة من التقاط صورة مذهلة على نحو غير عادي للكرة الأرضية مستخدمين...
حذر تقرير جديد من أن المجتمع البريطاني قد يلاحظ قريبا "اختفاء" البطاطس من قائمة...
بالرغم من أن كل شهر يصادف تقريبا حالة فلكية واحدة على الأقل، فإن شهر فبراير...
نشر موقع إخباري سنغالي مقالا يفيد بأن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قتل عام 2011،...
يجري تحذير مستخدمي "واتس آب" من عملية احتيال خطيرة قد تؤدي إلى اختراق حساباتهم...