فيديو, وصور, .., رونالدو, يرتدي, ساعة, قيمتها, مليونا, يورو,

ونشرت صحيفة "AS" الإسبانية صورا لساعة رونالدو، التي لفتت انتباه الجميع أثناء المؤتمر الصحفي، حيث يقدر ثمنها بمليوني يورو، كونها مرصعة بـ 424 حجرا من الزمرد والألماس الأبيض والأحمر

ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المرتقبة بين فريقه الحالي وفريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مرتديا ساعة باهظة الثمن.

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