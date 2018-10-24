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احتراق بيت وسيارات في وادي سلامة واضرار جسيمة
2018-10-24 11:42:50
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احتراق بيت وسيارات في وادي سلامة واضرار جسيمة
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