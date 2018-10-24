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احتراق بيت وسيارات في وادي سلامة وغضب عارم لدى الاهالي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة طبريا في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في بيت لمسنين في قرية وادي سلامة .


وافيد ان الحريق اتى على البيت باكمله حيث استنفر اهالي القرية الى المكان ونجحوا معا بتخليص المسنين من داخل البيت , فيما تسبب الحريق باضرار جسيمة في المكان دون اصابات تذكر.

والى ذلك فقد شهدت القرية في الليلة ذاتها حريقا اخرا اتى على سيارات في احد الاحياء واسفر عن ارضار جسيمة .

وعبر اهالي القرية عن غضبهم الشديد ازاء ما حصل مطالبين الشرطة بالتوصل للجناة وفرض الامن والامان في القرية .




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