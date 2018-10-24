احتراق, بيت, وسيارات, في, وادي, سلامة, وغضب, عارم, لدى, الاهالي,

تحقق شرطة طبريا في ملابسات حريق شب فجر اليوم الاربعاء في بيت لمسنين في قرية وادي سلامة .

وافيد ان الحريق اتى على البيت باكمله حيث استنفر اهالي القرية الى المكان ونجحوا معا بتخليص المسنين من داخل البيت , فيما تسبب الحريق باضرار جسيمة في المكان دون اصابات تذكر.والى ذلك فقد شهدت القرية في الليلة ذاتها حريقا اخرا اتى على سيارات في احد الاحياء واسفر عن ارضار جسيمة .وعبر اهالي القرية عن غضبهم الشديد ازاء ما حصل مطالبين الشرطة بالتوصل للجناة وفرض الامن والامان في القرية .