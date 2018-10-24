باقة, الغربيّة:, مصادقة, على, تحويل, تمويل, الفرق, الرّياضيّة,

نجحَت إدارةُ بلديّة باقة الغربيّة، بعد استثمار جهد كبير بالتّواصل مَعَ وزارة الدّاخليّة والجهات المسؤولة، بتحصيل مصادقة على تحويل كافّة المبالغ الماليّة للفرق الرّياضيّة المختلفة في المدينة.

وتأتي هذه البشرى السّارة، على خلفيّة تأخّر بعض الفرق في تقديم الأوراق اللازمة والمطلوبة، ما شكّل خطرًا بعدم المصادقة على التّمويل، إلّا أنّ الجهدَ الكبير الذي بذلهُ رئيس البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، بالتّعاون معَ الأقسام المختلفة، قد أتى أُكُلَهُ ونجحَ في تحصيل الميزانيّات المخصّصة من أَجل تحريك عجلات الرّياضة في باقة الغربيّة.وأشارَ رئيسُ البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، تعقيبًا على هذه المصادقة "بذلنا قصارى جهدنا لئلّا تخسر فرقنا الرّياضيّة أيّ تمويل أو ميزانيّة من شأنها أن تموّل تدريباتهم وتحضيراتهم لخوض غمار التّنافس الرّياضيّ"، وأضاف رئيسُ البلديّة أنّ "الرّياضة، على اختلاف تخصّصاتها، تقفُ في سلّم أولويّاتنا، علمًا أنّنا ننوي تحصيل المزيد من الميزانيّات وزيادة مبالغها، لرفع سقف النّتائج لكافّة الفرق وفي كافّة المجالات".وتؤكّد بلديّة باقة، ممثّلَةً برئيسها وأعضائها، مواصلَةَ دعم الفرق الرّياضيّة، متمنّيَةً لفريق "هبوعيل باقة الغربيّة"، الصّعود للدرجة الممتازة، ولفريق "أبناء باقة" وفرق كرة السّلة وكرة الطّائرة، حصدَ المزيد من النّجاحات والتّربّع على عرش المراتب الأولى.