طريقة, لتجنب, فقدان, الرؤية, مع, تقدم, العمر,

أظهرت دراسات علماء معهد ويستميد للبحوث الطبية بجامعة سيدني الأسترالية، أن تناول الخضروات الغنية بالنترات مثل البنجر وأوراق الخس، يخفض خطر تطور الضمور البقعي المبكر.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن الضمور البقعي هو مرض مرتبط بالتقدم بالعمر، حيث تتدهور حدة البصر تدريجيا. ويسبب هذا المرض نحو 50% من فقدان الأشخاص فوق 55 عاما لحاسة البصر، نتيجة موت الأوعية الدموية التي تغذي شبكية العين.واستمرت الدراسة التي أجراها علماء المعهد 15 سنة، وشملت أكثر من ألفي شخص أعمارهم فوق 49 عاما. وبينت نتائجها أن الذين تناولوا 100-142 ملغم نترات، كان خطر إصابتهم بالضمور البقعي أقل بـ 35% مقارنة بالذين تناولوا نصف هذه الجرعة. وأن زيادة الجرعة المذكورة لم تعط أي فوائد إضافية.