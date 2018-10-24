تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-30 15:17:20 اعتقال شابين من القدس ورام الله بشبهة سرقة سيارة وكلب من الرملة |  2018-12-30 14:57:28 إنطلاقة متألقة لفعاليات مخيم الشتاء بالجماهيري ام الفحم |  2018-12-30 14:54:51 اعتقال شخصين بقضية إرهاب يهودي "خطيرة" |  2018-12-30 13:37:20 تكريم الناشط الاجتماعي نايف جميل شرقية من جت المثلث بمشاركة رئيس المجلس المحلي |  2018-12-30 13:15:16 من أوقع صدام حسين ومن أول "زعيم" زاره في السجن؟ |  2018-12-30 13:12:24 بالفيديو:اضرام النار في سيارة مواطن من المقيبلة |  2018-12-30 13:03:07 رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" |  2018-12-30 12:52:43 طبيب اغتصب مريضاته على مدى أعوام! |  2018-12-30 12:50:02 أبل تجمع هواتف آيفون في الهند |  2018-12-30 11:45:42 بيت حنينا:رجل يقوم بحرق المنزل بعد خلاف مع زوجته |  2018-12-30 11:42:29 الطيبي ينجح بتحويل 28 مليون شيكل للمستشفى الإنچليزي في الناصرة |  2018-12-30 10:58:03 خلال نهاية الاسبوع : ضبط 86 سائق يقودون تحت تأثير الكحول وسحب 90 رخصة سياقة |  2018-12-30 10:43:22 التبرع بأعضاء الفتى كرم الجعار ضحية القتل في رهط وانقاذ حياة 5 اشخاص |  2018-12-30 10:38:29 100 إصابة بانفلونزا الخنازير في فلسطين |  2018-12-30 08:24:42 مصرع شاب واصابة اخر جراء استنشاقهما مواد سامة في حيفا |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مارسيلو: لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هاجم البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، وسائل الإعلام، عقب نهاية مباراة فريقه أمام فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الميرينجي (2-1).



وقال مارسيلو في نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "من الصعب ألا تفوز، ولكنك (الصحافة) تتحدث عن أزمة وتحاول إيذاء غرف الملابس. كل الصحفيين يحسدوننا لأنهم لا يستطيعون لعب كرة القدم".


وردا على رحيله المزعوم عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات المقبلة، قال: "لم أستمع لأي عروض. أعتقد أنه لا يوجد أحد مدريدي أكثر مني".


وعلق مارسيلو على إصابته بالقول: "الآن أشعر أنني بحالة جيدة. لقد تعرضت لضربة قوية. على الحكام أن يروا تلك الأشياء".


وسئل حول ما إذا كان مدربه جولين لوبيتيجي سيقود الفريق في الكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة بكامب نو، يوم الأحد المقبل، فأجاب: "إنه مدرب رائع. بالنسبة لي فهو يقوم بعمل رائع".


وأشار في ختام تصريحاته إلى أنه أهدى الهدف الذي سجله في المباراة "لبينتوس (المعد البدني) لأنني أحبه. إنه لا يملك شعرا وأنا لدي".




كلمات متعلقة

مارسيلو:, لا, يوجد, أحد, مدريدي, أكثر, مني,

تابعونــا

رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" رونالدو يصل الإمارات لحضور حفل "جلوب سوكر" 2018-12-30 | 13:03:07

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لحضور حفل توزيع جوائز جلوب سوكر...

برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" برشلونة يثق في ضم "فاران الجديد" 2018-12-30 | 11:19:26

ينتظر برشلونة الإسباني بداية العام الجديد بفارغ الصبر، حيث سيبدأ النادي...

جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد جوارديولا: ليس لدي معلومات عن صفقة ريال مدريد 2018-12-30 | 08:19:58

نفى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، معرفته بأي تفاصيل جديدة...

ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج 2018-12-29 | 23:52:13

استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...

رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد 2018-12-29 | 16:31:53

فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي...

جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه 2018-12-29 | 11:43:07

رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى...

ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول ضربة قوية لآرسنال قبل مواجهة ليفربول 2018-12-29 | 07:46:10

تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...

بيكيه يحدد موعد اعتزاله.. والسبب "رئاسي" بيكيه يحدد موعد اعتزاله.. والسبب "رئاسي" 2018-12-28 | 14:42:02

أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه،...

نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة نيمار في علاقة عاطفية جديدة مع هذه الفاتنة 2018-12-28 | 10:36:07

يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد...

"رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" "رسالة" من محمد صلاح لكوليبالي بعد "الواقعة المهينة" 2018-12-28 | 09:20:26

أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عامان فوز علي سلام قائمة ناصرتي رئيس بلدية يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان ام الفحم بيت مهجور حريق اندلاع النيران اضرار دون اصابات تذكر حي المحاجنة اطفاء اخماد اعتداء على لاعبي شبيبة ابناء الطيبة كفار يونا مباراة جمهور الموت للعربمسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالانهيار مطاردة سقف مصنع ياجور شرطيين حيفا متوسطة لصوص اشتباه منتزه العش طمرة حريق اضرار كيوسك كشك دسيمة دون اصابات تذكراكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تنظم زيارة جولة ميدانية قرية عين حوض قضاء حيفاضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة محكمة طاعة اتحاد ابناء سخنين مكابي تل ابيب احداث شغب اتحاد عام كرة قدم حكمت المكر ساحة بيت اعتقال مشتبه حيازة مخدرات كلغم حشيش الشرطة تفتيش منزل بيت مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة هدنة سلمان عامر منير نبواني مقتل اتفاقية اجتماع صلح لجنة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com