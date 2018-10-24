صور - أول هاكيثون عربي في جامعة تل ابيب

عقد يوم امس اول هاكيثون لطلاب المدارس العربية في البلاد في حرم جامعة تل ابيب وذلك بالتعاون مع جمعية حاسوب الذين بدورهم قاموا على تنظيم وادارة المسابقة .

حيث كان الهاكيثون الذي هو عبارة عن مسابقة لمدة يوم كامل للعصف الذهني، وابتكار حلول لمشاكل تتعلّق بمجالات متعددة،التي ستتيح للمشتركين من خلفيات مختلفة، سواء كانوا مهندسين، مصممين، أو رياديين، بأن يبتكروا ويقدّموا حلولًا تكنولوجية متطورة وعرضها في المسابقة.شارك في هذا الحدث اكثر من 120 طالب وطالبة من المدارس الثانوية في البلاد من مناطق متعددة , ففي بداية الحدث رحب كل من مركز التسويق في جامعة تل ابيب الاستاذ شادي عثامنة والدكتور يوسف مشهراوي رئيس لجنة التوجيه لدمج العرب في الجامعة , رحب كل منهم الحضور والطلاب المشاركين واثنوا على اهتمامهم بمواضيع الحاسوب والتكنولوجيا وبدورهم شجعوا الطلاب على الاستمرار وتكملة التعليم الاكاديمي في هذه المجالات . ومن طرف الجامعة ايضا كانت كلمات ترحيبية خاصة من عدة محاضرين كبار ورؤساء كليات الهندسة والحاسوب الذين بدورهم سعدوا باستقبال هذا الكم الكبير من الطلاب العرب من تخصص الحاسوب بالذات .ومع بداية المسابقة تولى تنظيم اليوم جمعية حاسوب كما ذكر , على يد الاستاذ ربيع زيود مدير الجمعية وشادي ريان بالإضافة لنور بيادسة كمركزا هذا الحدث .حيث قام الاستاذ ربيع بدوره بشرح اسس المسابقة وقوانينها . يذكر ان هذا الحدث ستمر حتى ساعات متأخرة من اليوم حتى يتسنى للطلاب استكمال مشاريعهم الابداعية على اكمل وجهوفي نهاية اليوم كانت المرتبة الاولى لطلاب ثانوية جت المثلث الذين ابدعوا في مشروعهم وكذلك الامر كانت ابداعات جميلة لباقي المجموعات خاصة للمرتبة الثانية التي كانت من حظ طلاب الثانوية الشاملة في يافا .