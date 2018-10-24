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صور - هدم "كرفان" محمل على شاحنة في سهل طمرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقتحمت جرافات وآليات الهدم معززة بافراد من الشرطة والوحدات الخاص التابعة لها، سهل مدينة طمرة صباح اليوم الاربعاء .



وافاد شهود عيان ان الجرافات أقدمت على  هدم "كرفان" محمل على شاحنة تعود ملكيته لمواطن طمراوي.


فيما سادت أجواء من السخط والغضب بسبب تصعيد هدم المنازل في البلدات العربية في الآونة الأخيرة




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