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تشكيلة الاكسسوارات في crazy line عصرية ومليئة بالمفاجئات‎



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اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line تشكيلة الاكسسوارات لشتاء 2018 . تشكيلة عصرية , غنية بالمركبات وملائمة لتشكيلة الملابس . تتضمن تشكيلة الاكسسوارات ايضا الجزادين ,الاوشحة والمجوهرات الملائمة لكل ساعات النهار .


من بين مجموعة الجزادين يمكن ايجاد الجزادين العصرية ذات الأحجام المختلفة حسب الاختيار . بالإضافة الى جزادين معاصرة مثل جزدان باوتش ، جزدان ظهر, جزدان كتف مليء بالجيوب ، جزادين "الحقائب" بأسلوب حقيبة السفر ، جزادين أنيقة وبالطبع جزادين الكلاتش والمسائية المعاصرة.


في مجموعة الاوشحة يمكن ايجاد اوشحة ربط من قماش البليسي ، وأوشحة مخملية بنقوش جميلة إلى جانب اوشحة الباشمينا الكلاسيكية بلمسة ناعمة، أوشحة محبوكة، أوشحة بتصميم مربعات ، بونشو المنقوش والمقلم، عباءات عصرية / قصيرة مع قبعات وجيوب إلى جانب اوشحة المساء بتأثير حروق خاصة، المخمل، والمزين بالمسامير. 


من بين تشكيلة المجوهرات يمكن ايجاد قلادات يدوية ، يتم فيها تغليف الخرز بقماش الشيفون أو بشرائط ملونة، الى جانب القلادات من خرزات خشبية مطلية بالجلود والمعادن


وايضا المجوهرات الحضارية التي وجدت طريقها لتشكيلة crazy line تجمع بين المعادن ,المطاط والخرز المصنوع من الأكريليك والخرز الخشبي. وأما مفاجأة هذا الموسم هي مجوهرات الشواروفتسكي الملائمة لحفلات المساء .


تشكيلة الاكسسوارات متوفرة في جميع فروع شبكة  "crazy line" وفي فروع الوسط العربي (الناصرة, سخنين ,ام الفحم ,شفاعمرو والطيرة) وعبر موقع الانترنت الخاص   www.crazyline.com




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