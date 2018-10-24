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ناصرتي تنتقد الحملة الاعلامية للمرشح وليد عفيفي - خروقات وتصرفات غريبة عجيبة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن قائمة ناصرتي ومرشحها لرئاسة بلدية الناصرة , علي سلام :"  منذ بدأت حملة الانتخابات لرئاسة وعضوية بلدية الناصرة تفاجئنا الماكنة الاعلامية للمرشح وليد عفيفي بخروقات وتصرفات غريبة عجيبة تدل كيف ينزل الاعلام الى الدرك الاسفل مبتعدا عن ما كان متبع في أغلب الحملات الاعلامية على مدار سنين طوال بحيث اصبح الذم والاساءة والكذب والافتراء اسلوب دائم ونهج مستمر.


مرة ينسبون اطلاق النيران في بلد بعيد الى الناصرة واضعين صورة رئيس البلدية السيد علي سلام على لافتاتهم  ثم يتبعون ذلك صباح اليوم الثلاثاء 23.10.2018 بوضع  صورة كبيرة لمرشحهم  ويستعملون صور لمرشحين من كافة الاحزاب  بشكل مصغر ليوضحوا ان وليد عفيفي هو الاكبر قدرا ونجاحا وتفوقا وفي هذا عنجهية وكبر زائد  يمقته الناس  وفيه خروج عن أدنى القواعد الاعلامية المتبعة يضعون صور الناس على منشوارتهم دون موافقة ولا حتى استئذان .

هي قواعد جديدة قذرة  تتبعها ماكنته الاعلامية ترفع من مكانته وتقزم الناس.

نحن واثقون ان اهل الناصرة لا يرضون ذلك ولا يقبلون بهذا النهج الارعن الأحمق .

قليل من التواضع وبعض من الاعلام المدروس الذي يخاطب العقل لا ذلك الذي يعظم ويمجد بشخص لا يكاد يعرفه الناس.

وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الارض.




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