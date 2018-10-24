سلطة, التنفيذ, والجباية, ستقوم, بجبايه, الديون, المستحقة, للسلطات, المحلية,

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المحامي زكي كمال: انتخاب بتسلئيل سموتريتش المعروف بمواقفه وتصريحاته المتطرفة...
كشفت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان عن نظام فصل عنصري يحدثُ صبيحة كل يوم، في...
ناشدت الشرطة الجمهور المساعدة في البحث عن الفتاة وصال أبو ربيعة البالغة من العمر...
اعلن آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين في البلاد عن استقالته من منصبه في اعقاب ما...
جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث بلسان الشرطة للاعلام العربي اليوم الخميس ...
في مفاجأة من العيار الثقيل تأهل فريق كفرقاسم من الدرجة الاولى اليوم الى مرحلة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال العام 2018 قام...
أعلنت الشرطة الأسترالية، الخميس، مقتل طالبة إسرائيلية في مدينة ملبورن عندما...
د. أورنا سمحون ، مديرة لواء الشّمال : أنا منفعلة جدّا وسعيدة جدّا أن أقدّم...
تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار.. وافيد...