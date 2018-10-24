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شرطة قلقيلية تكشف ملابسات مقتل طفل واعتقال عمه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



كشفت الشرطة والنيابة العامة في محافظة قلقيلية ملابسات مقتل طفل 6 سنوات وتمكنت الشرطة من القبض على شخص مشتبه به بارتكاب الجريمة .


وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية  العقيد لؤي ارزيقات بان الطفل وصل لمشفى قلقيلية اول امس في حالة حرجة وعلى رقبته اثار كدمات وبعد لحظات اعلن الاطباء عن وفاته وقد باشرت الشرطة والنيابة اجراءات التحقيق وقررت النيابه في حينه احالة الجثمان لمعهد الطب العدلي للتشريح والذي بيّن بوجود شبهة جنائية .


واضاف ارزيقات بانه تم احضار شخص مشتبه به وهو عمّ الطفل والذي افاد اثناء سماع اقواله بانه قام بقتل الطفل . وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة اسباب ارتكابه الجريمة .




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