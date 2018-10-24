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لأول مرة في البلاد -عملية زراعة صمام أورطي في قلب مقلوب "تافي" في قلب يميني لمريض عربي بمستشفى بوريا



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قام طاقم وحدة القسطرة في قسم القلب والأوعية الدموية بالمركز الطبي بادا – بوريا، برئاسة  د. فابيو كوزنيتس، ود. غابي الباز – طبيبة قلب رفيعة المستوى في القسم، يوم الأربعاء الماضي 17/10/2018 ولأول مرة في البلاد ، بعملية معدقة ونادرة بزراعة صمام "تافي" في قلب يميني.



وصل المُعالج إبراهيم أسدي (76 عامًا) من سكان دير الأسد الى قسم القلب والأوعية الدموية وهو يعاني من حالات صعوبة بالتنفس والاغماء متكررة. وبسبب حالته الصحية التي لا تتيح إجراء عملية جراحية، تقرر أن يتم زرع صمام "تافي" في عملية قسطرة. ولكن لا يدور الحديث عن عملية اعتيادية، وإنما إحدى الحالات النادرة في العالم لزراعة صمام في القلب، في قلب مقلوب الموضع عمليًا.


وتوضح د. غابي الباز "القلب اليميني هو عيب خلقي في موقع القلب بالصدر (بحيث كون في الجانب اليميني). وبما إن الحالة هي حالة قلب في موضع مقلوب، ما معناه أن الزراعة ذاتها تكون مقلوبة، وقد أجريت هذه العملية بحالات معدودة في العالم، وهي المرة الأولى في اسرائيل. ولأجل إجراء عملية "تافي في قلب يميني" بنجاح كان هناك حاجة بإجراء تقدير مدقق لمكان الجيوب القلبية والأوعية الدموية الكبرى. وبما أن الزراعة هي العكس التام لما نعرفه ونعتاد عليه، طوال العملية استخدمنا التصوير الاشعاعي كما هو، وبين الوهلة والوهلة قلبنا الصورة لبضع ثوانٍ".

غداة العملية، استفاق ابراهيم منتعشًا ويشعر بشكل أفضل بكثير، في حين يؤكد ابنه محمد أنه يسنتظر العودة الى المنزل.




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