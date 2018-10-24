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لحظة اعتقال راهب خلال مظاهرة كنيسة الاقباط بالقدس
2018-10-24 09:09:06
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لحظة اعتقال راهب خلال مظاهرة كنيسة الاقباط بالقدس
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