فيديو وصور - مواجهات اصابات واعتقالات لرهبان خلال مظاهرة لكنيسة الأقباط أمام كنيسة القيامة في القدس

أفاد شهود عيان ان الشرطة اعتدت، صباح اليوم الأربعاء على رهبان كنيسة الأقباط واعتقلت أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة.

ونظمت الكنيسة القبطية في ساعات الصباح الباكر وقفة عند باب "دير السلطان القبطي"، احتجاجا على رفض حكومة اسرائيل قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير، فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.وأضاف الشهود أن الشرطة وخلال اعتصام الرهبان أمام باب "دير السلطان" قامت بمحاصرتهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع واعتقلت أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم.وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة صباح هذا اليوم، ، بلاغ حول عدد من عشرات سكان المكان الذين سدوا مدخل الكنيسة، ومنعوا بأجسامهم دخول عمال سلطة الأثار الذين وصلوا الى الكنيسه بهدف ترميم وصيانة المكان لعدم وقوع إصابات أثناء تلاوة الصلوات، وذلك إثر سقوط حجر من سقف الكنيسة في الماضي وذلك حفظا لسلامتهم.في البداية حاور أفراد الشرطة المحتجين، والمعترضين لدخول عمال سلطة الآثار، لكنهم لن يعدلوا عن موقفهم. مما الزم التوضيح لهم فيما إذا لم يسمحوا للعمال بالدخول، ستجبر الشرطة بإخلائهم وفق صلاحياتها وفق القانون.المعترضون لم يمتثلوا لتعليمات الشرطة، مما أوجب إخلائهم، وألزم فيما بعد توقيف أحدهم الذي إعترض مغادرة المكان، وقام بالإخلال بالنظام العام وحاول الأعتداء على أحد أفراد الشرطة.ذكر في الشرطة انه كون المعترضين رجال دين عاملتهم بشكل متفهم في البداية، لكن لن تسمح لهم العبث بالنظام وعدم الإمتثال لتلعيمات افراد ابشرطة وخرق القانون.* ستواصل شرطة اسرائيل عملها لتنفيذ قرارات المستوى السياسي وفق صلاحياتها وفق القانون في أي مكان وأي وقت بشكل متساوٍ بين الجميع.