تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-30 11:04:13 هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس |  2019-01-30 10:58:21 الاتحاد الأوروبي يستبدل قضاة بشر بـ "روبوتات ذكية" |  2019-01-30 10:54:27 زوجة مارسيلو تتحدث عن رونالدو وتشعل الأجواء |  2019-01-30 10:51:45 الأردنيون يحتفلون اليوم بعيد ميلاد الملك الـ 57 |  2019-01-30 10:41:24 صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن |  2019-01-30 10:17:49 جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض |  2019-01-30 10:08:33 تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي |  2019-01-30 09:59:23 خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله |  2019-01-30 09:52:12 بلدة إيطالية ساحرة تقدم 10 آلاف دولار لمن يهاجر إليها |  2019-01-30 09:39:05 غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني |  2019-01-30 09:23:12 المحكمة العليا الفنزويلية تحظر سفر غوايدو وتجمد حساباته |  2019-01-30 08:39:24 كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه |  2019-01-30 08:31:10 إطلاق ميزة الرد الخاص في مجموعات واتساب.. وهكذا تستخدمها |  2019-01-30 08:28:12 غرق 130 مهاجرا قبالة ساحل جيبوتي |  2019-01-30 08:17:12 المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فيديو وصور - مواجهات اصابات واعتقالات لرهبان خلال مظاهرة لكنيسة الأقباط أمام كنيسة القيامة في القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفاد شهود عيان ان الشرطة اعتدت، صباح اليوم الأربعاء على رهبان كنيسة الأقباط واعتقلت أحدهم، خلال وقفة احتجاجية عند باب "دير السلطان القبطي" بمحاذاة كنيسة القيامة بالقدس القديمة.


ونظمت الكنيسة القبطية في ساعات الصباح الباكر وقفة عند باب "دير السلطان القبطي"، احتجاجا على رفض حكومة اسرائيل قيام الكنيسة بأعمال الترميم اللازمة داخل الدير، فيما تقوم طواقم البلدية بأعمال الترميم داخله لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

وأضاف الشهود أن الشرطة وخلال اعتصام الرهبان أمام باب "دير السلطان" قامت بمحاصرتهم والاعتداء عليهم بالضرب والدفع واعتقلت أحدهم، وأبعدتهم بالقوة عن المكان وسمحت لطواقم البلدية بالدخول للقيام بأعمال الترميم.



وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة صباح هذا اليوم، ، بلاغ حول عدد من  عشرات سكان المكان الذين سدوا مدخل الكنيسة، ومنعوا  بأجسامهم دخول عمال سلطة الأثار الذين وصلوا الى الكنيسه بهدف ترميم وصيانة المكان لعدم وقوع إصابات أثناء تلاوة الصلوات، وذلك إثر سقوط حجر من سقف الكنيسة في الماضي وذلك حفظا لسلامتهم.  

في البداية حاور أفراد الشرطة المحتجين، والمعترضين لدخول عمال سلطة الآثار، لكنهم لن يعدلوا عن موقفهم. مما الزم التوضيح لهم فيما إذا لم يسمحوا للعمال بالدخول، ستجبر الشرطة بإخلائهم وفق صلاحياتها وفق القانون.


المعترضون لم يمتثلوا لتعليمات الشرطة،  مما أوجب إخلائهم، وألزم فيما بعد توقيف أحدهم الذي إعترض مغادرة المكان، وقام بالإخلال بالنظام العام وحاول الأعتداء على أحد أفراد الشرطة.

   ذكر في الشرطة انه كون المعترضين رجال دين عاملتهم بشكل متفهم في البداية، لكن لن تسمح لهم العبث بالنظام وعدم الإمتثال لتلعيمات افراد ابشرطة وخرق القانون. 


* ستواصل  شرطة اسرائيل عملها  لتنفيذ قرارات المستوى السياسي وفق صلاحياتها وفق القانون في أي مكان وأي وقت بشكل متساوٍ بين الجميع.




كلمات متعلقة

فيديو, وصور, -, مواجهات, اصابات, واعتقالات, لرهبان, خلال, مظاهرة, لكنيسة, الأقباط, أمام, كنيسة, القيامة, في, القدس,

تابعونــا

هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس هدم بناية تضم منشآت سكنية وتجارية في واد الجوز بالقدس 2019-01-30 | 11:04:13

هدمت جرافات بلدية القدس اليوم الاربعاء بناية تضم منشآت سكنية وتجارية تعود لعائلة...

صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن صور - اطلاق النار على امرأة شرقي القدس بادعاء محاولة الطعن 2019-01-30 | 10:41:24

أطلق جنود من الجيش الإسرائيلي النار تجاه امرأة فلسطينية قرب حاجز الزعيم شرقي...

جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض جنين - استخراج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض 2019-01-30 | 10:17:49

أجرى طاقم الجراحة في مستشفى "الدكتور خليل سليمان" في مدينة جنين شمالي الضفة...

تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي تعبيد شارع 805 (بين مفرق الحمرا وديرحنا) بعد معاناة الاهالي 2019-01-30 | 10:08:33

يجري العمل على تصليح وتعبيد شارع 805 الواصل من مفرق الحمرا الى بلدة ديرحنا الذي...

خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله خط شعارات عنصرية على سيارات شمال رام الله 2019-01-30 | 09:59:23

أعطب مستوطنون فجر اليوم الاربعاء، عدداً من مركبات المواطنين في قرية اللبن...

غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني غانتس يبدأ حملته ويهاجم نصر الله وسنوار وروحاني وسليماني 2019-01-30 | 09:39:05

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه كفرمندا - ضبط مفرقعات وزجاجات حارقة واعتقال مشتبه 2019-01-30 | 08:39:24

لا زالت الشرطة تجري تحقيقات واسعة في قضية الشجار العنيف الذي شهدته بلدة كفرمندا...

المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة المغامر المنداوي مزهر عبد الحليم عنان يوجه رسالة لاهالي كفرمندا من قمة جبل "الاكونكاجوا"- لنعش بأمن وأمان ومحبة 2019-01-30 | 08:17:12

سَجَدَ البطل العربي المنداوي مزهر وليد خضر عبد الحليم- عنان سجدة شكر لله تعالى على...

الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة الطقس - ارتفاع آخر على درجات الحرارة 2019-01-30 | 06:00:43

قالت دائرة الأرصاد، أن الجو يكون اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال...

بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام بيني غانتس يؤكد ان حكومة برئاسته ستحافظ على نزاهة الحكم وتسعى للسلام 2019-01-29 | 22:31:41

صرح رئيس حزب المنعة لإسرائيل بيني غانتس بان زعامة الدولة الحالية تحث على التحريض...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عائلة شهران اكسال قرية من فردوس تنقذ حياة مرضى تتبرع باعضاء ابنتهم سقوط امطار دائرة الارصاد الجوية سلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 رجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة اطلاق نار اتهام فتى قاصر بلدة كفر كنا قتل عمد عنان حكروش أنس أسامة خطيب شفاعمرو التحريض العنف الارهاب عبر الفيسبوك سراج نصار طرعان لاعب رقم 77 يحمل اتحاد ابناء سخنين فريق مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق عاري مقيد كوخ زينك المنيوم مربوط افراد عائلته حالته النفسية العقلية شرطة الجنوب جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح بث مباشرمشاهدة مباراة يوفنتوسبث مباشر اون لاين بايرنميونخمشاهدة يلا شوتيلا شوت يوفنتوسبث مباشر صنارة تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية مصرع عامل ورشة اشدود اصابة اعلان وفاة طاقم طبي شرطة مستشفى تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com