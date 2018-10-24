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ديبالا يحقق ما فشل فيه مارادونا وميسي بدوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نجح الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس، في التفوق على مواطنيه دييجو أرماندو مارادونا وليونيل ميسي، بعدما نجح في تسجيل هدفا لفريقه في مانشستر يونايتد، خلال مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.



وفاز يوفنتوس على نظيره مانشستر يونايتد، 1-0، مساء الثلاثاء، أحرزه الأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقة 17، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، على ملعب "أولد ترافورد".


ووفقا لموقع "سكاواكا"، فقد تفوق ديبالا على كل من مارادونا وميسي، إذ لم ينجح الأخيرين في التسجيل على ملعب أولد ترافورد، بعد فشل مارادونا في ذلك، خلال مارس/آذار 1984، وإخفاق ميسي في الأمر نفسه، خلال أبريل/نيسان 2008.


يذكر أن يوفنتوس رفع رصيده لـ9 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني، وخلفه فالنسيا الإسباني بنقطتين بعد تعادله مع يونج بويز السويسري، الذي حصل على أول نقطة له فى مرحلة المجموعات.




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