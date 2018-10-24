تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-07 12:30:25 اصابات منها خطيرة بحادث طرق مروع على شارع عرابة ديرحنا |  2019-01-07 12:37:16 ثلثا الاطقال العرب في البلاد يعيشون تحت خط الفقر |  2019-01-07 12:32:07 وزير الصحة يمنح جائزة تقدير لعناق مواسي والبروفيسور بشارة بشارات |  2019-01-07 12:15:08 اكتئاب الآباء بعد الولادة يهدد بناتهم بخطر عقلي! |  2019-01-07 12:15:31 الخليل: طَلب من صديقه خَطّفه لاجبار والده على دفع ديونه |  2019-01-07 11:47:44 وفاة الطفل ادم محمد عبد الجليل ابو حلاوة (عامان) من القدس غرقا في مسبح منزلي بأريحا والشرطة تحقق |  2019-01-07 11:41:43 انتخاب د.نهى جابر نائبة لرئيس مجلس محلي المغار لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب |  2019-01-07 11:37:42 المصادقة للقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون علامة الاجتياز في امتحانات التخصص بالمحاماة |  2019-01-07 11:07:09 منخفض جديد غداً الثلاثاء وثلوج فوق 950 مترا |  2019-01-07 09:41:55 فيديو وصور - الثلوج تغطي بقعاتا في الجولان وسط فرحة الاهالي |  2019-01-07 09:12:39 فيديو وصور - عاصفة ثلجية قوية تضرب جبل الشيخ |  2019-01-07 10:50:26 نحف - اتهام شاب بقتل حافظ عيسى طعنا لرفضه طلب شقيق المتهم الزواج من شقيقته |  2019-01-07 10:45:25 تقديم تصريح مدع بحق شاب وقاصر بشبهة الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-07 10:32:39 فيديو وصور - الثلوج تغطي مجدل شمس في الجولان |  2019-01-07 10:10:38 الناصرة - اصابة متوسطة واخرى طفيفةى لعاملين سقطا في ورشة بناء |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ترامب: التستر على مقتل خاشقجي أسوأ عملية تغطية على جريمة شهدها التاريخ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التستر على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، هي أسوا عملية للتغطية على جريمة على الإطلاق.



وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء: "إن التستر على مقتل خاشقجي هي أسوأ عملية للتغطية على جريمة شهدها التاريخ".


ولفت ترامب، تعليقا على كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها اليوم حول قضية خاشقجي، إنه "كان قاسيا بما فيه الكفاية" في تصريحاته التي تطرق فيها إلى السعودية.


وتابع الرئيس الأمريكي، وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بتصريحات نظيره التركي بشأن هذه العملية، قائلا أنه يسعى إلى تحديد كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية قبل تصديق تقدير أردوغان.


وشدد ترامب على أنه سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية.




كلمات متعلقة

ترامب:, التستر, على, مقتل, خاشقجي, أسوأ, عملية, تغطية, على, جريمة, شهدها, التاريخ,

تابعونــا

إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية إسرائيل تجهّز غواصات "دولفين" بأسلحة نووية 2019-01-07 | 00:25:52

تناول الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية كايل ميزوكامي في مقالة له في موقع "ذا...

نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية نتنياهو يطلب من أمريكا ضم الجولان السورية 2019-01-07 | 00:01:54

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن الاعتراف بالسيادة...

فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة فريدمان: صفقة القرن لن تعلن في الأشهر القادمة 2019-01-06 | 16:36:21

أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، اليوم الأحد، أن خطة السلام...

ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت ترامب: لم يبق في سورية إلا الرمال والموت 2019-01-05 | 23:09:11

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، تحليلًا لما اعتبرته أنه رؤية الرئيس دونالد...

رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب رئيس الصين للجيش: استعدوا للحرب 2019-01-05 | 23:07:03

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، خلاله اجتماع له مع كبار القادة العسكريين، إن على...

قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية قائد الشرطة الإيرانية: مستعدون لتدريب جبهة المقاومة الفلسطينية 2019-01-05 | 21:29:40

أعرب قائد قوات الشرطة الإيرانية حسين اشتري اليوم السبت، عن استعداد الشرطة...

"أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة "أبو مازن" يلتقي السيسي في القاهرة 2019-01-05 | 16:50:45

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد...

فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة فتح تتهم حماس باستدعاء العشرات في غزة 2019-01-05 | 14:00:07

اتهمت حركة فتح الامن الداخلي في قطاع غزة، باستدعاء ٧٦ من الحركة في القطاع. وتواصل...

غضب من قوانين أمريكية تحظر مقاطعة إسرائيل غضب من قوانين أمريكية تحظر مقاطعة إسرائيل 2019-01-05 | 12:18:26

قدمت صحيفة محلية في ولاية "أركنسو" الأمريكية، اعتراضا للقاضي الفيدرالي، طالبة...

مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد 2019-01-04 | 19:37:37

توعدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي رشيدة طليب، وهي فلسطينية الأصل، ببدء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب اصابة خطيرة حادث طرق مروع قرب حاناتون كفر مندا شابة اسعاف شرطة حبيب عالم مصرع الشاب المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع رقاد العذراء القدس اعتقال مشتبه قاصر يهودي عنصرية كنيسة القدس المسيحيين عرب الشبلي حريق هائل منطقة مفتوحة اعشاب كفار تابور اطفاء اخلاء بيوت محمود قراعين راس العامود القدس انتقام لوالدي ثار اعتقال القدس الشرطة كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة الريال يسقط البارسا بعشرة لاعبين في أول كلاسيكو لزيداناجتماع اهالي ام الفحم سبل مكافحة العنف مقتل حسين محاجنة اضراب مستشفيات حكومية البلاد اليوم الخميس لمدة 24 ساعة تقليصات وزارة المالية حريق منطقة حرشية قرب حرفيش استدعاء طائرات اخماد نار اطفاء وحدات انقاذ مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالاصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء كلب قرية الجش مصاب داء الكلب وزارة الصحة تحذر المواطنين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com