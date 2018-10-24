ترامب:, التستر, على, مقتل, خاشقجي, أسوأ, عملية, تغطية, على, جريمة, شهدها, التاريخ,

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن التستر على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، هي أسوا عملية للتغطية على جريمة على الإطلاق.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء: "إن التستر على مقتل خاشقجي هي أسوأ عملية للتغطية على جريمة شهدها التاريخ".ولفت ترامب، تعليقا على كلمة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي ألقاها اليوم حول قضية خاشقجي، إنه "كان قاسيا بما فيه الكفاية" في تصريحاته التي تطرق فيها إلى السعودية.وتابع الرئيس الأمريكي، وردا على سؤال حول ما إذا كان يثق بتصريحات نظيره التركي بشأن هذه العملية، قائلا أنه يسعى إلى تحديد كل الحقائق المتعلقة بهذه القضية قبل تصديق تقدير أردوغان.وشدد ترامب على أنه سيترك موضوع تحديد تداعيات مقتل خاشقجي بالنسبة إلى السعودية للكونغرس الأمريكي الذي سيتشاور معه بخصوص هذه القضية.