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عباس : سنكون في حل من قرارات أمريكيا وإسرائيل وسنلتزم بكلمة المركزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المجلس المركزي سيناقش كل القضايا المحلية والتنظيمية والقضايا السياسية، وأهمها الموقف الأميركي من القضية الفلسطينية، ونقض إسرائيل للاتفاقيات.



وقال "بما أن الأمريكان والإسرائيليين قد نقضوا هذه القرارات فسنكون في حل منها جميعها".


وقال "القرارات التي اتخذتها الادارة الأميركية مخالفة تماما لما اتفقنا عليه، والاتفاق مكتوب بيننا وبينهم، بمعنى أن لا يقتربوا من مثل هذه القضايا إلا عندما يقترب الحل النهائي، لكن مع الأسف أخذوا مثل هذه القرارات، طبعا هذا أمر لا يحتمل وسنضعه مرة أخرى أمام المجلس المركزي، وأيا كانت كلمة المجلس المركزي نحن سنلتزم بها."


وتطرق في مقابلة، بثها تلفزيون فلسطين مساء اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق الإدارة الأميركية لمكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأميركية الى القدس، وموقف الإدارة الاميركية من الاستيطان والأونروا والامن.


وأضاف: "إسرائيل نقضت وخالفت الاتفاقات التي بيننا، بدءا بأوسلو ومجموعة من الاتفاقات بما فيها اتفاق باريس . هذه كلها نقضتها، ولكن ما هو العمل معهم . هذا راينا وهذا طبعا لا يلزم المجلس لأنه هو من يجب ان يقرر، وبما أن الأمريكان والإسرائيليين قد نقضوا هذه القرارات فسنكون في حل منها جميعها".


وحول قطاع غزة، قال "يتحدثون عن عقوبات نفرضها عليهم . نحن لم نفرض أية عقوبات على غزة ليومنا هذا، ونقدم لغزة 96 مليون دولار شهريا، وبالتالي الحديث عن عقوبات إنما هو هراء ونوع من الاساءة في غير مكانها للسلطة، لكن إذا هم لا يريدون الوحدة ويريدون الانفصال ويريدون كيانا خاصا بهم . يريدون تطبيق صفقة العصر فهذا شأنهم، ونحن في ذلك الوقت في حل من كل مسؤولياتنا . هذا هو الموضوع الذي سيطرح على المجلس المركزي، والذي سيقوم بهذا الموضوع لجنة مشكلة من كل الفعاليات الفلسطينية؛ يعني اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والحكومة وأجهزة الامن والمستقلين وشخصيات عامة، تكون موجودة ومستوعبة لكل هذا للقيام بهذه المهمة".




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