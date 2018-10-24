عايشه, نجار, :, الحراك, الشبابي, عرابة, احدث, التغيير, بانصاف, المرأة,

في حلقة بيتية للحراك الشبابي عرابة اقيمت في بيت الاخ سمير بدارنه حي الغربية بحضور واسع من الرجال والنساء من اهالي الحي تحدث في الاجتماع المرشح الثاني احمد نمارنه الذي اشاد بالالتفاف الشعبي حول الحراك الشبابي فيما ذكر مرشح الرئاسة المهندس منيب بدارنه عن مهنية اعضاء الحراك وبرنامجهم المهني المتميز الذي نسخه الكثير من القوائم.

واشار ان الحراك الشبابي من كل عائلات واحياء عرابة واختيار المرشحين لكفاءاتهم ومهنيتهم .وذكرت المرشحة الاولى في قائمة الحراك عايشه نجار عن احتياجات عرابة الكثير للنهوض بمكانه المرأة والطفل وان هناك حاجة ماسة لفتح اقسام جديدة في البلدية لم تذكرها أي ادارة من قبل.