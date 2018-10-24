تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 23:57:37 احذر من أدوية المعدة.. تعالج الحُرقة لكنها تسبب السرطان |  2018-12-29 23:52:13 ليفربول يمزق شباك آرسنال ويرسخ هيمنته على البريميرليج |  2018-12-29 23:50:29 دولة عربية ترفض عودة سوريا للجامعة العربية |  2018-12-29 21:24:37 الوزيران بينيت وشاكيد يعلنان عن انشاء حزب يميني جديد |  2018-12-29 21:00:11 مقتل الشاب محيي الدين نصر الله رمياً بالرصاص في قلنسوة |  2018-12-29 18:00:02 ابو سنان:الحاج شحادة كايد سويطي في ذمة الله |  2018-12-29 18:57:20 لقاء عملي للنائب ايمن عودة مع مئات الطلاب في الجامعة العربية الامريكية |  2018-12-29 18:49:56 أنجلينا جولي تلمح لترشحها لرئاسة الولايات المتحدة |  2018-12-29 18:46:30 اصابة متوسطة لشاب تعرض للدهس في الناصرة |  2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 17:00:18 حماس تنفي شهادة مبارك |  2018-12-29 17:00:06 ‎اختتام المخيم الشتوي في قرية شعب بأجواء من المتعة والمرح |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

عايشه نجار : الحراك الشبابي عرابة احدث التغيير بانصاف المرأة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



في حلقة بيتية للحراك الشبابي عرابة اقيمت في بيت الاخ سمير بدارنه حي الغربية بحضور واسع من الرجال والنساء من اهالي الحي تحدث  في الاجتماع المرشح الثاني احمد نمارنه الذي اشاد بالالتفاف الشعبي حول الحراك الشبابي فيما ذكر مرشح الرئاسة المهندس منيب بدارنه عن مهنية اعضاء الحراك وبرنامجهم المهني المتميز الذي نسخه الكثير من القوائم.


واشار  ان الحراك الشبابي من كل عائلات واحياء عرابة واختيار المرشحين لكفاءاتهم ومهنيتهم .



 وذكرت المرشحة الاولى في قائمة الحراك عايشه نجار عن احتياجات عرابة الكثير للنهوض بمكانه المرأة والطفل وان هناك حاجة ماسة لفتح اقسام جديدة في البلدية لم تذكرها أي ادارة من قبل.




كلمات متعلقة

عايشه, نجار, :, الحراك, الشبابي, عرابة, احدث, التغيير, بانصاف, المرأة,

تابعونــا

الوزيران بينيت وشاكيد يعلنان عن انشاء حزب يميني جديد الوزيران بينيت وشاكيد يعلنان عن انشاء حزب يميني جديد 2018-12-29 | 21:24:37

اعلن قطبا حزب البيت اليهودي الوزيران نفتالي بينيت وايليت شاكيد عن انسحابهما من...

مقتل الشاب محيي الدين نصر الله رمياً بالرصاص في قلنسوة مقتل الشاب محيي الدين نصر الله رمياً بالرصاص في قلنسوة 2018-12-29 | 21:00:11

لقي الشاب محيي الدين نصر الله البالغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة قلنسوة مصرعه...

لقاء عملي للنائب ايمن عودة مع مئات الطلاب في الجامعة العربية الامريكية لقاء عملي للنائب ايمن عودة مع مئات الطلاب في الجامعة العربية الامريكية 2018-12-29 | 18:57:20

التقى النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المئات من طلاب الجامعة العربية...

اصابة متوسطة لشاب تعرض للدهس في الناصرة اصابة متوسطة لشاب تعرض للدهس في الناصرة 2018-12-29 | 18:46:30

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب الى...

‎اختتام المخيم الشتوي في قرية شعب بأجواء من المتعة والمرح ‎اختتام المخيم الشتوي في قرية شعب بأجواء من المتعة والمرح 2018-12-29 | 17:00:06

اختتم أمس الجمعة المركز الجماهيري بالتعاون مع مجلس شعب المحلي ،قسم المعارف...

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2018-12-29 | 15:27:54

زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...

اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة 2018-12-29 | 15:04:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...

اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب 2018-12-29 | 13:14:47

اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيوت ال عبد الغني معلومات امكانية هدم فوري ام الفحم تخوف ترقب اصاباتمتفاوتةالعيساويةمواجهاتصفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح اللد تشييع جثمان ضياء زبيدي طالب الطب ضحية حادث طرق رومانيا محمد القريناوي سيارة ثانوية دبورية تخريج احتفال تحتفل طلاب الفوج ال 41 ثواني عشر مدرسة حريق هائل وادي الصفا سخنين استدعاء طائرات لاه\خماد النار بيوت سكان مدينة الليلة الفاصلة بين السبت الاحد 25 الشهر بدء العمل التوقيت الشتوي ترجيع الساعةبث مباشر :أستون فيلا و تشيلسيالطكتورة سهير حسن أسدي قسم مديرة تعيين امراض الكلى ضغط الدم مستشفى رمبام في حيفاحادث طرق سخنين عرابة سيارات انقلاب مصابين شرطة اسعاف طاقم حيان الطبي سائق حيفا شاحنة حادث طرق مروع الفريديس قبل اسبوعين ضحايا لائحة اتهام محكمة من يافا 3 قتلى اطلاق نار سيارة حي الكينا ام الفحم اصابات دون اضرار مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com