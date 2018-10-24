استشهاد, الشاب, محمد, بشارات, فجراً, في, طمون, جنوب, طوباس,

استشهد، فجر اليوم الأربعاء، الشاب محمد محمود سعد بشارات (21 عاما)، وأصيب عدد آخر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب بشارات أصيب برصاصة في الصدر، إضافة إلى إصابة 3 شبان بالرصاص الحي، بينهم واحد وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة، و3 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، و5 بالغاز.