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اللد: اصابة رجل برجله جراء اطلاق الرصاص عليه



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي في ساعة متاخرة من مساء اليوم الثلاثاء انه الشرطة بلاغا عن أحد سكان اللد الذي وصل الى مشفى اساف هروفيه وهو مصاب برجله إثر إطلاق نار بإصابات طفيفة.

الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث

اللد: اصابة رجل برجله جراء اطلاق الرصاص عليه




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