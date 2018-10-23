اللد:, اصابة, رجل, برجله, جراء, اطلاق, الرصاص, عليه,

في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي في ساعة متاخرة من مساء اليوم الثلاثاء انه الشرطة بلاغا عن أحد سكان اللد الذي وصل الى مشفى اساف هروفيه وهو مصاب برجله إثر إطلاق نار بإصابات طفيفة.

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شهيد و40 اصابة على حدود غزة 2018-12-21 | 18:43:53 استشهد طفل واصيب العشرات برصاص الجيش الاسرائيلي في الجمعة الـ39 من مسيرات العودة...

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