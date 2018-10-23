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وزير الاقتصاد والصناعه عضو الكنيست ايلي كوهن ضيفا على حسن الهيب في بيت زرزير



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زار اليوم وزير الاقتصاد والصناعه عضو الكنيست ايلي كوهن المقر الانتخابي للمرشح لرئاسه المجلس المحلي في بيت زرزير ورئيس المجلس السابق حسن الهيب

وكان في استقباله كوادر وناشطين ووجهاء من بيت زرزير والمنطقه , حيث شرح الوزير في كلمته امام حشد كبير من جمهور مؤيدي حسن الهيب عن دعمه الكامل ودعم الحكومه لبيت زرزير ولحسن الهيب كونه بيت زرزير تتبوء مكانه مرموقه عند الحكومه والمجتمع الاسرائيلي

وقد وعد الوزير وفي نطاق وزارته بدعم كامل لتطوير المنطقه الصناعيه الجديده ووقف اوامر هدم البيوت غير المرخصه وكذلك الاسراع في اصدار مناقصه جديده لقسائم البناء باسعار مسبسده وتوسيع مسطح البلد من اجل اقامه احياء جديده لسد احتياجات الجيل الجديد


من جانبه شكر حسن الهيب الوزير على دعمه له في مسيرته الانتخابيه حتى الفوز في 30.10 لما فيه خير الجميع , ووعد حسن الهيب ان المجلس سيعود لاهله بيت زرزير وليس لفئه صغير من سكان بيت زرزير كما حدث وللاسف في الخمس سنوات العجاف الماضية

سنعمل على مبدا المساوه التامه لبلدنا بيت زرزير دون تفرقه فكلنا بلد واحد , لا تمييز بعد اليوم .

 





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