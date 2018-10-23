سخنين:, اصابة, طفل, (8, سنوات), بجراح, متوسطة, في, يده,

تعرض طفل يبلغ من العمر (8 سنوات) لإصابةحيث تم نقله على الفور الى عيادة محلية في مدينة سخنين لتلقي العلاج

وبحسب بيان الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء مساء اليوم الثلاثاء فإن طاقم تابع للمؤسسة قد هرع الى المكان الطاقم الطبي التابع للمؤسسة والذي عمل على تقديم الإسعافات الاضافية للطفل المصاب وعمل على نقله الى مستشفى ايخيلوف في تل ابيب لتلقي العلاج عبر الطائرة المروحية التابعة للمؤسسة