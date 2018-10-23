فريج, يأسف, للتعذيب, الممنهج, الذي, تمارسه, كل, من, حماس, في, غزة,

أعرب نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج عن أسفه مما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه كل من حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المعارضين السياسيين.

وقال النائب فريج:" آسف لسماع وقراءة هذه التقارير المؤلمة التي تغضب كل من يدعم حرية الشعب الفلسطيني ويدعم الإنسان الفلسطيني ويعمل ضد الإحتلال والظلم".

وأضاف النائب فريج:" طريق الحرية لن تأتي من خلال العبث السياسي وقمع الحريات".

يشار الى ان هيومن رايتس ووتش الذي يُعنى بحقوق الإنسان اصدر اليوم الثلاثاء تقريره الموثق بشهادات عينية حول قيام اجهزة الأمن الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية باعتقال المعارضين السياسيين والصحافيين بشكل ممنهج وتعذيبهم وتهديدهم واستعمال العنف ضدهم والتمييز ضد زوارهم بشتى الوسائل غير القانونية.