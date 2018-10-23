تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-29 16:31:53 رونالدو ينقذ قطار يوفنتوس من تعثر جديد |  2018-12-29 15:27:54 الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية |  2018-12-29 15:04:13 اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة |  2018-12-29 13:26:14 رئيس عربي آخر يزرو سوريا لأول مرة |  2018-12-29 13:14:47 اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب |  2018-12-29 11:43:07 جمهور برشلونة يرفض رغبة ميسي ورفاقه |  2018-12-29 11:39:21 محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب |  2018-12-29 11:34:22 اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة |  2018-12-29 11:32:29 نتنياهو يبدأ معركته الانتخابية بالاستيطان |  2018-12-29 11:28:27 اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة |  2018-12-29 07:41:23 استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا |  2018-12-29 07:38:09 اطلاق صاروخ من غزة صوب إسرائيل لاول مرة منذ شهر ونصف |  2018-12-28 23:27:03 مقتل 4 أشخاص جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة سياح بالجيزة |  2018-12-28 23:26:07 بوتين: هناك ظروف لتسوية صارمة وطويلة الأمد في سوريا |  2018-12-28 19:52:51 مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

فريج يأسف للتعذيب الممنهج الذي تمارسه كل من حماس في غزة



  |     |   اضافة تعليق



أعرب نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج عن أسفه مما ورد في تقرير هيومن رايتس ووتش حول التعذيب الممنهج الذي تمارسه كل من حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ضد المعارضين السياسيين.

وقال النائب فريج:" آسف لسماع وقراءة هذه التقارير المؤلمة التي تغضب كل من يدعم حرية الشعب الفلسطيني ويدعم الإنسان الفلسطيني ويعمل ضد الإحتلال والظلم".

وأضاف النائب فريج:" طريق الحرية لن تأتي من خلال العبث السياسي وقمع الحريات".

يشار الى ان هيومن رايتس ووتش الذي يُعنى بحقوق الإنسان اصدر اليوم الثلاثاء تقريره الموثق بشهادات عينية حول قيام اجهزة الأمن الفلسطينية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية باعتقال المعارضين السياسيين والصحافيين بشكل ممنهج وتعذيبهم وتهديدهم واستعمال العنف ضدهم والتمييز ضد زوارهم بشتى الوسائل غير القانونية.

 

 





كلمات متعلقة

فريج, يأسف, للتعذيب, الممنهج, الذي, تمارسه, كل, من, حماس, في, غزة,

تابعونــا

الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الرئيس الروحي للطائفة الدرزية يقدم التهاني لابناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية 2018-12-29 | 15:27:54

زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...

اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة اختفاء الشابة وصال ابو ربيعة من النقب والشرطة تناشد الجمهور بالمساعدة 2018-12-29 | 15:04:13

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...

اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب اصابة فتى اثر انفجار العاب نارية في النقب 2018-12-29 | 13:14:47

اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...

اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة اعتقال امرأة بشبهة طعن زوجها في العفولة 2018-12-29 | 11:34:22

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...

اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة اصابة خطيرة لشابة سقطت عن علو في المزرعة 2018-12-29 | 11:28:27

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...

استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا استمرار فرص تساقط الأمطار اليوم وغدا 2018-12-29 | 07:41:23

توقع الراصد الجوي أن تبقى درجات الحرارة اليوم السبت دون معدلاتها لمثل هذا الوقت...

مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب مصرع إبراهيم الرميلات (40 عاما) من تل عراد بحادث طرق مروع في النقب 2018-12-28 | 19:52:51

لقي إبراهيم الرميلات (40 عاما) من قرية تل عراد في النقب مصرعه اليوم الجمعة بحادث...

رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه رغم الامطار- طبريا تحتاج 6 متر مياه 2018-12-28 | 19:07:18

ارتفع منسوب بحيرة طبريا، خلال الليلة الماضية بنحو 2 سم، وفي المجمل 4 سم خلال...

شهيد و6 اصابات على حدود غزة شهيد و6 اصابات على حدود غزة 2018-12-28 | 19:06:10

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الجمعة، استشهاد مواطن واصابة 6 برصاص الجيش...

تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة تمديد اعتقال مشتبهين على خلفية مقتل شادية مصراتي بالرملة 2018-12-28 | 17:35:54

مددت محكمة الصلح في بيتح تكفا اليوم الجمعة فترة اعتقال شابين 36 و 34 عاما من الرملة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة عملية طعن باب العامود الاقصى اطلاق نار ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي انفجار عملية عبوة ناسفة القدس اصابات امر حظر نشر شرطة اصدار كرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة متوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات يمه زيمر قرية مدرسة تخريج احتفال طلاب الفوج الاربعين الثالث 43 مدرسة طرعان احتفال مولد النبوي الشريف مشاركة واسعة سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة غدا الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور بث مباشر تشيلسي باريس جيرمان مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم عرب يهود اغضان زيتون تظاهرة شعارات تعايش مظاهرة مسجاف البطوف عرابة سخنين هلال غنايم مصرع جريمة قتل شاب اطلاق نار استنكار عارم اجتماع طارئ بلدية مدينة سخنين دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com