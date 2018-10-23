الشبلي, أم, الغنم:, قاعة, رياضية, بمساحة, 2400, مترا,

عقدت يوم أمس جلسة في مكاتب المجلس المحلي الشبلي أم الغنم، شارك فيها رئيس المجلس نعيم شبلي، نائبه زيدان سلفيتي وسكرتير المجلس شوكت شبلي، والمحاسب محمد دراوشة والمهندس فاتك شبلي وعدد من المهنيين من المجلس وخارجه.

خلال الجلسة تم وضع النقاط الأخيرة على مشروع القاعة الرياضية بمساحة 2400 متر، بتكلفة 15 مليون شيكل، حيث سيشمل المبنى قاعة كبرى ومدرج مع اكثر من 400 مقعد، وناد رياضي وغرف للفعاليات.وأكدت إدارة المجلس أن العمل على هذا المشروع بشكل فعلي سيبدأ بالأسبوع القادم.وأثنى رئيس المجلس نعيم شبلي على الطواقم التي عملت بشكل مكثف لإنهاء التخطيط لهذا المشروع مؤكدًا أن مشاريع التطوير في الشبلي أم الغنم متعددة ومستمرة.