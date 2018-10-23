وحدة, تطوير, الشبيبة, في, طمرة, الزعبية, تخرج, فوجًا, من, طلابها‎,

افتتحت وحدة تطوير الشبيبة في طمرة الزعبية عامًا جديدًا من الفعاليات، حيث تقدم استجابة لكافة الطلاب من كل قرى الجلبوع في عدة قضايا، وحفل الافتتاح هذا العام كان مميزًا حيث أن قسم من طلاب الوحدة حصلوا على شهادة انهاء لمشاركتهم بالفعاليات، حيث ينهون هذا العام الصف الثاني عشر.

رئيس المجلس، عوفيد نور، قال: التربية والتعليم كانت دائمًا وستبقى على رأس أولوياتنا، ومن هذا المنطلق، من الطبيعي أن نعمل بهذا الشكل المنظم والمهني كيف نوفر لطلاب الجلبوع أطر تربوية والتعليمية ذات جودة عالية، يستطيعون عبرها اكمال تعليمهم واختيار مهنة ومجال عمل، مما سيساهم بنقلة نوعية لمستقبلهم نحو الأفضل. الاستثمار بوحدة الشبيبة أمر مبارك ويعكس الرؤية الخاصة بنا، بأننا لن نتنازل عن أي طالب، سنستثمر بهم جميعًا.وحدة تطوير الشبيبة في طمرة الزعبية تقدم الاستجابة لأبناء الشبيبة من جيل 15-18، خصوصًا الذين تركوا التعليم العادي في المدارس، حيث يتعلمون في الوحدة عبر مشروع خاص يدخلهم إلى سوق العمل بشكل مهني.دكلا بن موشيه، مدير الوحدة، قالت: هذا تحقيق حلم كبير، وهذا يعكس الاهتمام الكبير الذي يخصصه المجلس لنشاطاتنا ولمشروعنا، والمؤكد أن هذه بداية لعشرات الطلاب الذين سيساعدهم المشروع ببناء مستقبل رائع<