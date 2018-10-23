التّوقيع, على, ميثاق, الشّرف, الاجتماعيّ, في, باقة, الغربية,

عقدت دار البلديّة في باقة الغربيّة، صباحَ اليوم الثّلاثاء، جلسةً في "بيت المسنّ" في المدينة، لتحتفي بذكرى الشّيخ الرّاحل، الأستاذ والمربّي والنّاشط الاجتماعيّ، سليمان مجادلة، رحمه الله؛ ولتوقّع على ميثاق الشّرف الاجتماعيّ.وقد افتَتَحَ رئيس بلديّة باقة الغربيّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الجلسَةَ مُوضِحًا الموضوعين المتواجدين على جدول النّقاش، مُتطرّقًا إلى سيرةِ الأستاذ الرّاحل، الشّيخ سليمان مجادلة ومساهمته المجتمعيّة، ساردًا قصّة وصّية الشّيخ مجادلة، الذي رَغِبَ بتوزيع كتابه القيّم "تحدّيات في مراحل ترميم مسجد الوليّ سيدنا علي في هرتسليا (منطقة الحرم)" على رئيس وأعضاء البلديّة، وهو ما أصرّ على تنفيذه رئيس البلديّة الحامي أبو مخّ؛ وشَرَحَ رئيسُ البلديّة أيضًا عن ميثاق الشّرفَ الاجتماعيّ، وعن أهدافه.وشارَكَ في الاجتماعِ البلديّ، إلى جانب رئيس البلديّة ونوّابه وأعضاء البلديّة، عائلة الشّيخ الرّاحل، سليمان مجادلة، رحمه الله؛ والشّيخ خيري إسكندر مجادلة، رئيس اللجنة الشّعبيّة؛ والسّيّد سعيد رسميّ أبو حسين، رئيس لجنة الصّلح؛ السّيّد عثمان عثامنة، رئيس جمعيّة "الجيل الذّهبيّ"؛ والسّيّد رائد دقّة، عضو المجلس التّأسيسيّ لميثاق الشّرف الاجتماعيّ.وتحدّث النّاطق الرّسميّ لدار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، عن سيرورة الشّيخ الرّاحل، الأستاذ المربّي سليمان مجادلة، متناولًا محطّات حياته الرّئيسيّة.وشرَحَ الأستاذ رائد دقّة، عضو المجلس التّأسيسيّ لميثاق الشّرف الاجتماعيّ، عن أهداف وغايات الوثيقة المجتمعيّة.واختَتَمَ رئيسُ البلديّة، المحامي مرسي أبو مخّ، الجلسَةَ، بدعوة الجمهور الكريم إلى التّوقيعِ على ميثاق الشّرف الاجتماعيّ، واعدًا مواصَلَة ومتابَعَةَ القضايا الجماهيريّة عن كثب.