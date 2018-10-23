التّوقيع, على, ميثاق, الشّرف, الاجتماعيّ, في, باقة, الغربية,

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عبر الناشط السياسي المجرب، رجل الأعمال خليل زبيدات، ابن بسمة طبعون، عن خيبة أمله...
خصصت وزارة الصحة ميزانية خاصة لافتتاح مركز لطب الطوارئ في قرية بسمة طبعون، بهدف...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تواصلا لحادث الطعن...
قام رئيس حزب العمل افي غباي بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة لعائلة المأسوف على شبابها...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة امراه وصفت حالتها...
إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...
تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...
لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...
تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...